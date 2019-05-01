Sayısal Loto 827 bin TL devretti | 1 Mayıs Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları
Şans oyunu tutkunlarının en fazla rekabet gösterdiği Sayısal Loto'nun 1214'üncü hafta çekiliş sonuçları tamamlandı. Sayısal Loto'nun 1 Mayıs tarihli çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 827 bin 298 lira 24 kuruş devretti. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi talihli numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 1 Mayıs Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar.
Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi tamamlanan, şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezi Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi düzenlendi. Sayısal Loto'nun 1 Mayıs tarihli 1214. hafta çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar belli oldu ve yine bazı vatandaşların yüzü güldü. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 1 Mayıs Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
Sayısal Loto oyununun 1214'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 827 bin 298 lira 24 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 92 kişi 3 bin 786 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 60 kişi 64 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 71 bin 804 kişi 10 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 2 milyon 177 bin 93 lira ikramiye dağıtıldı.
Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) İstanbul Beyoğlu'nda bununan ofisinde noter huzurunda tamamlanan çekilişle, Saysal Loto'da ikramiye kazandıran talihli numaralar açıklandı. Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan çekilişinde, 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 434 bin 177 lira 10 kuruş ikramiya kazanmıştı. Peki, Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde hangi numaralara ve ile ikramiye çıktı? İşte, 1214. hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar.
1 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
MPİ tarafından saat 21.45'te noter huzurunda düzenlenen kura ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları tamamlandı. Sayısal Loto'nun 1 Mayıs 1214. hafta çekilişinde şanslı numaralar şunlar oldu;
6,11,18,20,25,33
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SAYISAL LOTO'NUN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 177 kişi 3 bin 413 lira 45'er kuruş, 4 bilen 8 bin 97 kişi 56 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 131 bin 700 kişi 9 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Şişli ilçesinde yatırıldığı belirtildi.
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