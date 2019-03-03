Sayısal Loto 7. kez devretti! Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama
Milli Piyango İdaresince (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1197'nci hafta çekilişi dün gece Ankara'da yapıldı. Heyecanla beklenen çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 632 bin 82 lira 78 kuruş haftaya devretti. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar kendi kuponlarını sorgulama başladı. Peki, Sayısal Loto'da hangi numaralar kazandı?
En çok rağbet gören şans oyunlarından Sayısal Loto'da mart ayının ilk, haftanın ise ikinci çekilişi dün gece tamamlandı. Yine devreden Sayısal Loto'nun 1197. haftasında hangi numaraların kazandığı merak konusu oldu. İşte, Sayısal Loto sonuçlarına ilişkin merak edilenler...
Sayısal Loto oyununun 1197'nci hafta çekilişinde 9 milyon 632 bin 82 lira 78 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 117 kişi 6 bin 860 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 633 kişi 79 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 149 bin 925 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
Öte yandan Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 3, 13, 15, 16, 20 ve 46 olarak belirlendi.
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