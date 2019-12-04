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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.12.2019 - 23:23, Son Güncelleme:

1 milyon TL'lik ikramiye devretti! Milli Piyango Sayısal Loto 4 Aralık çekiliş sonuçları sorgulama

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1 milyon TL'lik ikramiye devretti! Milli Piyango Sayısal Loto 4 Aralık çekiliş sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) en çok ilgi gören şans oyunlarından olan Sayısal Loto'nun 4 Aralık 2019 tarihli çekilişleri noter huzurunda gerçekleşti. Sayısal Loto oyununun 1276. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 180 bin 500 lira tutarındaki ikramiye devretti. Peki, büyük ikramiyenin yükseldiği Sayısal Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte, MPİ Sayısal Loto 4 Aralık çekiliş sonuçları sorgulama.

Çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto oyunun 1276. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleşti. Şans oyunu meraklıların heyecanla beklediği Sayısal Loto'da haftanın şanslı numaraları ilan edildi. Vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını MPİ'nin internet sitesinden öğrenecekler. İşte, Milli Piyango 4 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sonuç sorgulama ekranı.

Sayısal Loto oyununun 1276. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 180 bin 500 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 75 kişi 6 bin 296'şar lira, 4 bilen 4 bin 286 kişi 83 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 78 bin 99 kişi ise 12 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

4 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 1276. hafta çekilişleri MPİ tarafından gerçekleşti.  Saat 21:45'te başlayan Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar şunlar oldu;

1 milyon TLlik ikramiye devretti Milli Piyango Sayısal Loto 4 Aralık çekiliş sonuçları sorgulama

MPİ SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1275. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 31 bin 238 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 181 kişi 4 bin 489'ar lira, 4 bilen 7 bin 805 kişi 78 lira 10'ar kuruş ve 3 bilen 136 bin 525 kişi ise 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Denizli'nin Merkezefendi ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

 

 

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