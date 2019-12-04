1 milyon TL'lik ikramiye devretti! Milli Piyango Sayısal Loto 4 Aralık çekiliş sonuçları sorgulama
Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) en çok ilgi gören şans oyunlarından olan Sayısal Loto'nun 4 Aralık 2019 tarihli çekilişleri noter huzurunda gerçekleşti. Sayısal Loto oyununun 1276. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 180 bin 500 lira tutarındaki ikramiye devretti. Peki, büyük ikramiyenin yükseldiği Sayısal Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte, MPİ Sayısal Loto 4 Aralık çekiliş sonuçları sorgulama.
Çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto oyunun 1276. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleşti. Şans oyunu meraklıların heyecanla beklediği Sayısal Loto'da haftanın şanslı numaraları ilan edildi. Vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını MPİ'nin internet sitesinden öğrenecekler. İşte, Milli Piyango 4 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sonuç sorgulama ekranı.
Sayısal Loto oyununun 1276. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 180 bin 500 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 75 kişi 6 bin 296'şar lira, 4 bilen 4 bin 286 kişi 83 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 78 bin 99 kişi ise 12 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.
4 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto'nun 1276. hafta çekilişleri MPİ tarafından gerçekleşti. Saat 21:45'te başlayan Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar şunlar oldu;
MPİ SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI
SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto oyununun 1275. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 31 bin 238 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 181 kişi 4 bin 489'ar lira, 4 bilen 7 bin 805 kişi 78 lira 10'ar kuruş ve 3 bilen 136 bin 525 kişi ise 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun Denizli'nin Merkezefendi ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
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