Sayısal Loto 27 Kasım çekiliş sonuçlarını MPİ açıkladı! Milli Piyango Sayısal Loto sorgulama ekranı
Çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1274. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleşti. İstanbul Beyoğlu'nda noter huzurunda yapılan canlı Sayısal Loto çekilişinde, haftanın şanslı numaraları ilan edildi. Sayısal Loto'da bu hafta çıkan şanslı numaralar MPİ'nin internet sitesinden öğrenilecek. İşte, Milli Piyango 27 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
Sayısal Loto'nun 27 Kasım Çarşamba günkü çekilişleri saat 21:45'te MPİ tarafından tamamlandı. 5 milyon 807 bin 792 lira tutarındaki ikramiyenin devrettiği Sayısal Loto'ya vatandaşlar bu hafta yoğun ilgi gösterdi. Kuponlarını bayilere yatıran vatandaşlar, Sayısal Loto'da çıkan numaraları heyecanla araştırmaya başladı. Peki, haftanın ilk Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte, 1274'üncü hafta Sayısal Loto'da çıkan numaralar.
27 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Merakla beklenen Sayısal Loto'nun 27 Kasım tarihli çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:45'te gerçekleşti. Sayısal Loto'nun çarşamba günkü çekilişinde şu numaralar çıktı;
MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SORGULAMA
SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto oyununun 1273. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 807 bin 792 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 133 kişi 6 bin 833'er lira, 4 bilen 8 bin 396 kişi 81'er lira ve 3 bilen 150 bin 583 kişi ise 11'er lira ikramiye kazandı.
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