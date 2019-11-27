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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2019 - 21:48, Son Güncelleme:

Sayısal Loto 27 Kasım çekiliş sonuçlarını MPİ açıkladı! Milli Piyango Sayısal Loto sorgulama ekranı

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Sayısal Loto 27 Kasım çekiliş sonuçlarını MPİ açıkladı! Milli Piyango Sayısal Loto sorgulama ekranı

Çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1274. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleşti. İstanbul Beyoğlu'nda noter huzurunda yapılan canlı Sayısal Loto çekilişinde, haftanın şanslı numaraları ilan edildi. Sayısal Loto'da bu hafta çıkan şanslı numaralar MPİ'nin internet sitesinden öğrenilecek. İşte, Milli Piyango 27 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

Sayısal Loto'nun 27 Kasım Çarşamba günkü çekilişleri saat 21:45'te MPİ tarafından tamamlandı. 5 milyon 807 bin 792 lira tutarındaki ikramiyenin devrettiği Sayısal Loto'ya vatandaşlar bu hafta yoğun ilgi gösterdi. Kuponlarını bayilere yatıran vatandaşlar, Sayısal Loto'da çıkan numaraları heyecanla araştırmaya başladı. Peki, haftanın ilk Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte, 1274'üncü hafta Sayısal Loto'da çıkan numaralar.

27 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Merakla beklenen Sayısal Loto'nun 27 Kasım tarihli çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:45'te gerçekleşti. Sayısal Loto'nun çarşamba günkü çekilişinde şu numaralar çıktı;

Sayısal Loto 27 Kasım çekiliş sonuçlarını MPİ açıkladı Milli Piyango Sayısal Loto sorgulama ekranı

MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SORGULAMA

SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1273. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 807 bin 792 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 133 kişi 6 bin 833'er lira, 4 bilen 8 bin 396 kişi 81'er lira ve 3 bilen 150 bin 583 kişi ise 11'er lira ikramiye kazandı.

 

 

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