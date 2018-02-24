Sayısal Loto sonuçları kimseye kazandırmadı! İşte, 24 Şubat Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto sonuçları, 24 Şubat Cumartesi akşamı Milli Piyango İdaresi'nde gerçekleştirilen çekiliş ile belirlenen numaralar, canlı yayında kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, 24 Şubat Sayısal Loto sonuçları bilgisine göre büyük ikramiye hangi illere isabet etti? İşte, 24 Şubat Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye detayları

Toplam 4 milyon 815 bin 180 TL'lik ikramiyenin dağıtılacağı çekilişte, büyük ikramiye tutarı 1 milyon 829 bin 768 TL olarak belirlendi.

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.829.774,30 TL

5 bilen kişi sayısı : 250 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.083,30 TL

4 bilen kişi sayısı : 11.242 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 51,90 TL

3 bilen kişi sayısı : 170.798 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9,55 TL

1111. hafta Sayısal Loto'nun kazandıran numaraları; 5, 7, 10,17, 20, 21





SAYISAL LOTO OYUNUNUN KURALLARI NEDİR?



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

4 HAFTA DEVROLAN İKRAMİYE 5 BİLENE GİDİYOR



Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.