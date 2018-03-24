Sayısal Loto sonuçları bu hafta da bekleneni vermedi.. 24 Mart'ta da devir gerçekleşti

Sayısal Loto sonuçları, 24 Mart akşamı kamuoyunun erişimine açıldı. 4 haftalık devrin ardından geçtiğimiz hafta yaklaşık 200 kişi arasında bölüştürülen büyük ikramiye, bu hafta çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçlar ile yeni sahibini arıyor. İşte, kuponlarına isabet eden rakamları merak eden vatandaşlar için Sayısal Loto sonuçları ve detaylı bilgiler

24 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi, dağıtılacak toplam ikramiye bedelini 5 milyon 325 bin 473 TL, büyük ikramiye tutarını ise 2 milyon 23 bin 685 lira olarak açıkladı

1115. haftada Sayısal Loto'nun kazandıran numaraları; 4, 6, 36, 37, 39, 43

İkramiye geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine devretti. Diğer ikramiye tutarları ise şu şekilde;

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.023.686,99 TL

5 bilen kişi sayısı : 147 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.798,40 TL

4 bilen kişi sayısı : 7.371 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 87,50 TL

3 bilen kişi sayısı : 142.645 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,65 TL

4 HAFTA DEVROLAN İKRAMİYE 5 BİLENE GİDİYOR

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.