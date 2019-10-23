Sayısal Loto 23 Ekim çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun 1264. hafta çekilişleri tamamlandı. Sayısal Loto'da çarşamba akşamı yapılan canlı çekilişin ardından ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Zengin olma hayali kuran vatandaşlar, çekiliş sonrası Sayısal Loto'da çıkan numaraları merak etmeye başladı. Peki, Sayısal Loto'nun 23 Ekim tarihli çekilişinde hangi numaralar ikramiye kazandırdı? Büyük ikramiye hangi kupona çıktı?
Çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto'nun 23 Ekim 2019 tarihli çekiliş sonuçları açıklandı. Saat 21:45'te noter huzurunda yapılan canlı çekilişin ardından, Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar MPİ'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Peki, Sayısal Loto'da büyük ikramiye hangi ile çıktı? İşte, MPİ Sayısal Loto sorgulama ekranı.
23 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto'da haftanın birinci çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce tamamlandı. 1264'üncü hafta heyecanının yaşandığı 23 Ekim tarihli Sayısal Loto çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;
7-17-28-30-36-41
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SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto oyununun 1263. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 19 bin 919 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 162 kişi 4 bin 989 lira, 4 bilen 7 bin 890 kişi 77 lira ve 3 bilen 136 bin 521 kişi ise 11 lira 80 'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İzmir'in Gaziemir ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
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