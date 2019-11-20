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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 21:48, Son Güncelleme:

Sayısal Loto 20 Kasım çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto sorgulama

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Sayısal Loto 20 Kasım çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto sorgulama

Çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto'nun 20 Kasım tarihli çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından tamamlandı. İstanbul Beyoğlu'nda noter huzurunda yapılan canlı Sayısal Loto çekilişinde, bu haftanın şanslı numaralar belli oldu. Zengin olma hayali kuran vatandaşların ilgi gösterdiği Sayısal Loto'nun 1272. hafta çekiliş sonuçları MPİ'nin internet sitesi üzerinden öğrenilecek. İşte, Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

MPİ'nin en fazla ilgi gören şans oyunlarından olan Sayısal Loto'da haftanın ilk çekiliş heyecanı yaşandı. 20 Kasım akşamı düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde, doğru numaraları tahmin eden vatandaşların yüzü güldü. Sayısal Loto'nun son çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 85 bin 156 lira 52 kuruş tutarındaki ikramiye devretmişti. Peki, bu hafta Sayısal Loto'da hangi şanslı numaralar çıktı? İşte, MPİ 20 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

20 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Merakla beklenen Sayısal Loto'nun 20 Kasım tarihli çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:45'te tamamlandı. 1272'nci hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da şu numaralar çıktı;

Sayısal Loto 20 Kasım çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı Milli Piyango Sayısal Loto sorgulama

MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SORGULAMA

SAYISAL LOTO'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1271'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 85 bin 156 lira 52 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 151 kişi 5 bin 523 lira 55'er kuruş, 4 bilen 6 bin 978 kişi 89 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 133 bin 955 kişi ise 12 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

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