Sayısal Loto 19 Ekim çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto sorgulama ekranı
Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan kuranın ardından Sayısal Loto'nun 19 Ekim tarihli çekilişleri tamamlandı. Sayısal Loto'da cumartesi akşamı yapılan çekilişle beraber, büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı numaralar belli oldu. Sayısal Loto oyunu oynayan onbinlerce kişi 1263. hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da çıkan numaraları merak etmeye başladı. Peki, Sayısal Loto'da hangi numaralar ikramiye kazandırdı?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto'nun 1263'üncü hafta çekiliş sonuçları açıklandı. İstanbul Beyoğlu'nda saat 21:15'te yapılan canlı çekiliş sonrası Sayısal Loto sorgulama ekranı erişime açıldı. İşte, 19 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama sayfası.
19 EKİM 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce noter huzurunda yapıldı. Heyecanla beklenen Sayısal Loto'nun 19 Ekim tarihli çekilişinde şu numaralar çıktı;
4-6-10-18-22-35
SORGULAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto oyununun 1262. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 15 milyon 720 bin 956 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 87 kişi 9 bin 747 lira, 4 bilen 6 bin 18 kişi 106 lira ve 3 bilen 123 bin 517 kişi ise 13 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle