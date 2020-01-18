Sayısal Loto 18 Ocak 2020 sonuç sorgulama ekranı - 1289. Sayısal Loto sonuçları ilan edildi (6 milyon TL sahibini buldu)

Sayısal Loto sonuçları cumartesi akşamı Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleşen çekilişin ardından ilan edildi. Şans oyunu müdavimlerinin zengin olma hayaliyle her hafta yoğun ilgi gösterdiği Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran şanslı numaralar MPİ'nin internet sitesi üzerinden açıklandı. Tamamlanan çekiliş sonrası günler öncesinden Sayısal Loto kuponlarını hazırlayan vatandaşların gözü 18 Ocak Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, bin 289. hafta Sayısal Loto sonuçları ve Sayısal Loto ikramiye sorgulama sayfası.

Sayısal Loto oyununun 1289'uncu çekilişinde 6 bilen 1 kişi 6 milyon 842 bin 470 lira tutarındaki ikramiyeyi kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 123 kişi 7 bin 130'ar lira, 4 bilen 6 bin 545 kişi 100'er lira ve 3 bilen 128 bin 923 kişi de 13 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

18 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

MPİ tarafından noter huzurunda başlayan canlı Sayısal Loto çekilişi sonrası 1289. hafta Sayısal Loto sonuçları kamuoyunun erişimine açıldı. 18 Ocak Sayısal Loto çekilişinde ikramiye kazandıran şanslı numaralar şunlar oldu;

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA

SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1288. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 650 bin 542 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 70 kişi 8 bin 288'er lira, 4 bilen 4 bin 755 kişi 92'şer lira ve 3 bilen 98 bin 71 kişi de 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Sayısal Loto ikramiyeleri nereden alınır?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.