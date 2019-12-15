Sayısal Loto 14 Aralık çekiliş sonuçları açıklandı! İşte, 5,4 ve 3 bilenlerin alacağı ikramiye

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 1279. çekiliş sonrası kamuoyunun erişimine açıldı. Toplam 1 milyon 868 bin liralık büyük ikramiyenin devredildiğini ifade eden Milli Piyango İdaresi,5, 4 ve 3 bilenlerin ne kadar aldığını da açıkladı. İşte, 15 Aralık çekiliş sonuçları ve detaylı bilgiler



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 9, 22, 24, 25, 39 ve 40 olarak belirlendi.

6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 868 bin 109 lira tutarındaki ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 127 kişi 5 bin 885'er lira, 4 bilen 6 bin 365 kişi 88 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 121 bin 981 kişi ise 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL OYUN BİLETLERİ İÇİN ÖNEMLİ UYARI

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.