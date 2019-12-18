Sayısal Loto 1280. hafta çekiliş sonuçları belli oldu... MPİ 18 Aralık Sayısal Loto ikramiye sorgulama

6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 868 bin 109 lira tutarındaki ikramiyenin geçen hafta devrettiği Sayısal Loto'da heyecan sona erdi. Günler öncesinden kuponlarını yapan vatandaşlar, sona eren çekiliş sonrası hangi numaraların çıktığını sorgulamaya başladı. Peki, Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 1280'inci hafta Sayısal Loto çekilişinde bu haftanın şanslı numaraları ve ikramiye oranları.

18 Aralık Sayısal Loto çekilişi saat 21:45'te MPİ tarafından canlı takiple gerçekleşti. Sayısal Loto oyununun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar şunlar oldu;

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sayısal Loto oyununun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinden erişime açıldı. Sayısal Loto'da bu haftanın kazandıran numaraları öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

SAYISAL LOTO İKRAMİYE SONUCU SORGULAMA

GEÇEN HAFTAKİ SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 9, 22, 24, 25, 39 ve 40 olarak belirlendi.

6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 868 bin 109 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 127 kişi 5 bin 885'er lira, 4 bilen 6 bin 365 kişi 88 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 121 bin 981 kişi ise 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.