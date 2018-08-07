Sayısal kriz

OLAĞANÜSTÜ kurultay taleplerinin olduğu CHP’de 16 Temmuz’da başlayan imza süreci, 30 Temmuz’da sona ermişti. Muhalifler 15 günlük yasal süre içinde topladıkları imzaları, 2 Ağustos’ta genel merkeze teslim etti. İmzaların sunulması için parti içtüzüğünde belirlenen 7 günlük süre de dün sona erdi. Bu süre içerisinde genel merkeze herhangi bir beyannamenin gelmediği öğrenildi. Genel merkezden sürenin dolmasının ardından yapılan açıklamada geçerli başvuru sayısının 569 olduğu belirtildi. Genel merkezden yapılan açıklamada CHP’ye kayıtlı toplam kurultay delegesi sayısının 1242 olduğu belirtilerek, parti tüzüğüne göre olağanüstü kurultay için gerekli olan salt çoğunluğun 622 olduğu belirtildi. 2 Ağustos Perşembe gününden önce genel merkeze noter tebligatıyla gelen talep sayısının 8 olduğu belirtilen açıklamada, bu tarihten sonra noter kanalıyla herhangi bir talep gelmediği dile getirildi. 2 Ağustos Perşembe günü genel merkeze teslim edilen toplam belge sayısının 618 olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:



31 DELEGE İMZA ÇEKTİ

“Daha önce noter tebligatıyla gelen 8 talep de bu sayının içinde tekrar sunulmuştur. Teslim edilen 618 belgenin 4 tanesi mükerrerdir. Ayrıca 4 tanesi ilgilisinin dışında, suret tasdiki yaptırılmış fotokopidir. 5 belgedeki imza ise kurultay delegesi olmayan kişilere aittir. Gelen taleplerden 5’i ise tüzüğümüzün 48/4 maddesi uyarınca zorunlu olan gündem birliğini sağlayamamıştır. Tüzüğümüze göre 15 günlük imza toplama süresi içerisinde 31 delegenin noter onayıyla imzalarını geri çektiği görülmüştür. Genel merkezimize sunulan ve yukarıdaki açıklamalarımızın dayanağı tüm belgeler şeffaflık ilkemiz gereğince; parti meclisi üyelerimizin, milletvekillerimizin, örgüt başkanlarımızın ve tüm basın mensuplarının incelemelerine yazı işleri birimimizde açıktır.”



GERİLİM BİTMEDİ

Olağanüstü kurultay süreci yasal olarak sona erdi ancak tartışması bitmedi. 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan kurultay tartışması partiyi bölünme noktasına getirdi. Muhalefetin olağanüstü kurultay taleplerinin yasal sürecin sona ermesine rağmen devam edeceği, imza sayısı yetersiz olsa da Kılıçdaroğlu’nun kurultayı toplaması için çağrıların süreceği öğrenildi.



3 MİLLETVEKİLİ GERİ ÇEKTİ

Meclis grubunda 144 milletvekilinden 7’si olağanüstü kurultay için imza verdi. Bilecik milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu milletvekili Tanju Özcan, Edirne milletvekili Erdin Bircan, Kastamonu milletvekili Hasan Baltaca, Trabzon milletvekili Ahmet Kaya, Yalova milletvekili Özcan Özel ve Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy imza attı. Bursa milletvekili Erkan Aydın, Kayseri milletvekili Çetin Arık ve Uşak milletvekili Özkan Yalım ise önce Kılıçdaroğlu’na destek için bildiri imzalayan 129 milletvekili arasında yer aldı, ardından olağanüstü kurultay için imza verdi, son olarak imzalarını geri çekti.





OTURMA EYLEMİ: Olağanüstü kurultayla ilgili sürenin sona erdiği gün CHP Genel Merkezi’nin önü de hareketliydi. Olağanüstü kurultay talebi nedeniyle CHP Genel Merkezi önünde 10 kişilik bir grup oturma eylemi başlattı. Grubu temsilen konuşan Bitlis kurultay delegesi Veysi Uyanık, verdikleri imzalara sahip çıkmak için eylemi başlattıklarını belirterek, “Sayın genel başkanımızın etrafını saran koltuk sevdalıları kurultay kararının verilmemesi için diretiyorlar. Bir kurultay delegesi olarak tüm kanuni haklarımı kullanarak yargıya gideceğim. Velev ki bizim 15 imzamız eksik, İYİ Parti’ye seçime girmeleri için 15 milletvekili gönderen genel başkanımız üçün beşin hesabını yaparsa takdirini kamuoyuna bırakıyorum” dedi.



PM'DEN 12 İMZA

MUHALİF imzacılar arasında 12 parti meclisi üyesinin bulunduğu öğrenildi. Bu isimler Gaye Usluer, Emre Çam, Erdal Aksünger, Hakkı Süha Okay, Bülent Ecevit Tatlıgil, Mehmet Ali Çelebi, Eren Erdem, Gökhan Günaydın, Yaşar Seyman, Ali Şeker, Selin Sayek Böke ve Necati Yılmaz. Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri Öncü Özbay, Gonca Yelda Orhan, Erdoğan Kılıç, Emrah Arslan da kurultay için imza verdi.



ÇAĞRI HEYETİ: KURULTAYA GİDİLMELİ

CHP Genel Merkezi’nden sonra olağanüstü kurultay toplanması için resmi girişimi başlatan çağrı heyetinden de bir açıklama geldi. Açıklamada genel merkeze olağanüstü kurultay yapmamak için sayılarla oynadığı suçlamasında bulunularak şu ifadelere yer verildi:

“Olağanüstü kurultay talebi, bugün sayıların gölgesinde kalamayacak kadar güçlü ve haklı bir taleptir. Partimizi tekrar umut haline getirecek, Türkiye’yi karanlıktan çıkaracak, yeni bir yönetim iradesinin oluşmasına olanak sağlanabilmesi için amasız ve fakatsız olağanüstü kurultay kararı alınmalıdır. Olağanüstü kurultayla eşzamanlı olarak, gerekli kurumsal ve örgütsel değişimi gerçekleştirmemize imkân tanıyacak tüzük kurultayı ve partimizin siyasi hattını netleştirecek program kurultayı için de somut takvim açıklanmalıdır. Bu tarihi sorumluluğu bugün olduğu gibi yarın da üstleneceğimizi ve üzerimize düşeni yapacağımızı saygıyla duyururuz.”



İMZA VERMEDİ DESTEK VERDİ

Kılıçdaroğlu’na destek için imza veren 129 milletvekili arasında bulunan Denizli Milletvekili Kazım Arslan ise kurultay için imza vermemesine karşın sosyal medya hesabından kurultay çağrısında bulundu. Arslan, “Gelinen noktada CHP kurultayı mutlaka yapılmalıdır. Toplanan imzalar yeterli olmasa bile daha önce ‘604 imzayı getirin kurultayı yapalım’ diyen genel merkezimiz, hukuken yeterli sayı az olsa bile siyaseten daha fazla tartışmaya meydan vermeyerek kısa sürede kurultayı toplamalıdır” dedi. Arslan’ın seçim çevresi olan Denizli’de de 14 delegenin 13’ü olağanüstü kurultay için imza verdi. Bu arada genel merkez, farklı illerden gönderilen 4 WhatsApp görüntüsünü tasdikleyen Ankara’daki bir noter için suç duyurusunda bulunacak.