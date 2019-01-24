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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sevil ERKUŞ - ANKARA
24.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

'Sayın Büyükelçi komşum olur'

Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr

“Motosikletim beni Türklerin dünyasına götürüyor... Birlikte güveç pişireceğiz... Elimde bir bardak çayla ve çevremde Türklerle beraber kafelerde Türkçe çalışmaktan zevk alırdım...” Avrupa ülkeleri büyükelçileri, ‘Büyükelçi komşum olur’ adlı sosyal medya kampanyasında Türkiye’deki hobilerini anlattı.

ANKARA’da görev yapan AB üyesi 20 ülkenin büyükelçisi, Türk insanı ve kültürüne ilgilerini, Türkiye’de yapmaktan en çok keyif aldıkları sosyal faaliyetleri, 60 saniyelik videolar halinde anlattı. AB Türkiye Delegasyonu’nun başlattığı, ‘Büyükelçi komşum olur’ adlı sosyal medya kampanyası için hazırlanan videolarda büyükelçiler Türkçe mesajlar da verdi. Röportajlardan bazı örnekler şöyle:

Sayın Büyükelçi komşum olur

İngiltere Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott: Türklerin ve Britanyalıların pek çok ortak noktasından biri çay sevgimizdir. Ben de güne çaysız başlayamam. Britanya’nın Türkiye büyükelçisi olmadan önce Türkçeyi öğrenirken her zaman elimde bir bardak çayla ve çevremde Türklerle beraber kafelerde Türkçe çalışmaktan zevk alırdım. Çay içmek insanları bir araya getiriyor, muhabbeti ve arkadaşlığı teşvik ediyor. İnsanları bir araya getirmek, ortak bir zemin bulmak aslında bir büyükelçinin de görevidir. Türkiye’de bunu bir bardak çay eşliğinde yapabilmek harika.

Sayın Büyükelçi komşum olur

Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Svend Olling: Bana göre Türkiye hakkındaki en büyüleyici şeylerden biri tarihinin derinliği. Kuzey Avrupa’da yer alan ülkem Danimarka’da o dönemde biz hâlâ ormanda koşuşturan avcı-toplayıcılarken, Türkiye’de yaklaşık olarak bulunduğumuz yerde, dünyanın ilk şehirleri gelişti.

Sayın Büyükelçi komşum olur

BOĞAZİÇİ’NDE BÜYÜDÜM

İsveç’in Ankara Büyükelçisi Annika Mollin Hellgrin: Ben Boğaziçi’ni seyrederek büyüdüm. İstanbul’da ailemle yaşadım. Ben ve Türk arkadaşlarım okuldan sonra beraber oynardık. Bu nedenle ben Türkçe öğrendim. Türkiye’ye 44 yıl sonra büyükelçi olarak gelmek büyük bir ayrıcalık. İstanbul’da geçirdiğim çocukluğumdan çok samimi ve güçlü hatıralarım var. Sonra Nazım Hikmet’i keşfettim. En sevdiğim şiir ‘Yaşamaya Dair’. Nazım Hikmet’ten ‘Yaşamaya Dair’i okursanız başka tavsiyeye ihtiyacınız olmaz.”

'Sayın büyükelçi komşum olur'AB Türkiye Delegasyonu’nun ‘Büyükelçi Komşum Olur’ kampanyası için kapılarını açan Almanya’dan İsveç’e, İngiltere’den Fransa’ya AB üyesi ülke büyükelçilerinin kimi motorla Kapadokya turunun, kimi güveçte bir Türk sofrasını paylaşmanın keyfini dile getirdi.
daha fazla video için

GÜVEÇ SEMBOL YEMEK

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger: Türkiye’deki pek çok harika şeyi sembolize eden, en sevdiğim yemeklerden birini pişireceğiz. Güveç, geniş bir alana yayılmış, Türkiye’deki şahane malzemeleri birleştiren, çok kültürlü, hatta kültürler arası bir yemek. Bu yemek misafirperverliği çağrıştırıyor çünkü hep beraber sofraya oturup çömlekten tabağınıza alıyorsunuz. Bence, bu ülkenin önemli bir sembolü.

Sayın Büyükelçi komşum olur

EN SEVDİĞİM BESTECİ BURADA BESTE YAPMIŞ

Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries: Piyano çalmayı seçtim çünkü piyano benim asıl hobim ve Türkiye de harika bir müzik ülkesi. Muhteşem müzisyenler var özellikle harika piyanistler. Örneğin Fazıl Say, İdil Biret ve Pekinel Kardeşlerin konserlerine gitmeyi seviyorum. Liszt en sevdiğim besteci ve Türkiye’yle bağı var. Zamanında İstanbul’a gelmiş ve aylarca kalmış. Burada birkaç eser de bestelemiş.

Sayın Büyükelçi komşum olur

TÜRKİYE FOTOĞRAF ARŞİVİ

Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Cătălin Şopandă: Ankara Kalesi fotoğraf çekmek için harika bir yer. Ankara’ya geldiğimde Ankara Kalesi ziyaret ettiğim ilk yerlerden biriydi ve buradaki tarihten çok etkilendim. Burada olmaktan, fotoğraf çekmekten gerçekten keyif alıyorum. Daha şimdiden iyi bir Türkiye fotoğrafları koleksiyonum var.

Sayın Büyükelçi komşum olur

KAPADOKYA MÜKEMMEL

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann: Motosikletim beni Türklerin dünyasına, sokaklarına ve kırsalına götürüyor. Çünkü tüm motorcular mesleklerinden bağımsız olarak eşittirler. En sevdiğim yer Kapadokya, ama tabii ki ilk önce oraya ulaşmanız lazım. Kapadokya ister havadan balonla olsun, ister sokaklarında motosikletle, mükemmel bir yer.

Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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