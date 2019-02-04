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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
04.02.2019 - 22:33, Son Güncelleme:

Sayı 600'ü buldu! Valilikten açıklama geldi

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Sayı 600'ü buldu! Valilikten açıklama geldi

Bucak’ta bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı arttı. Daha önce 300 olan sayının son başvurularla birlikte 600’ü bulduğu belirtildi. Bucak Devlet Hastanesi’nde gelen hastalar nedeniyle yoğunluk yaşanırken, hastane yönetimi doktor, hemşire ve ambulans başta olmak üzere tüm birimlerde nöbetçi personel sayısını artırdı. Hastaneye ambulansla hasta sevk edildiği kaydedildi.

Hafta sonu Bucak Devlet Hastanesi'ne çoğunluğu mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle 300'e yakın kişi başvurdu. Hastaneye gelenlerin tamamı ayakta yapılan tedaviden sonra taburcu edildi. İçme suyundan kaynaklı bir rahatsızlık ya da salgın olabileceği ihtimali üzerine, Bucak Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, ilçenin çeşitli mahallelerindeki evlerden alınan içme suyu numuneleri incelenmek üzere Burdur Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildi. İlçedeki tüm içme suyu depoları ve şebekelerdeki suların tahliye edilerek şok klorlama çalışması yapılması kararlaştırıldı. Tedbir amaçlı içme suyu şebekeleri ve su depoları boşaltılacağı için kısa süreliğine içme sularında kesinti yaşanacağı kaydedildi.

'48 SAAT SONRA BELLİ OLACAK'

Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şu anda rahatsızlanmaların sudan kaynaklandığına ilişkin bilgi yok. Tedbir amaçlı ilçenin sularını kestik, şok klorlama yapıyoruz. Çeşitli mahallelerden numuneler alındı. 48 saat sonra belli olacak. Yaklaşık 45 bin insanın yaşadığı bir şehirde 300 kişinin hastaneye müracaatını hemen suya bağlamamız mümkün değil. Hastaneye bulantı, kusma ve ishalden gelen hastalarımızdan yatan yok, ayakta serum uygulamasından sonra taburcu ediliyor. Biz süratle sular için tedbir aldık. Bunun nedenini bilmediğimiz için laboratuvar sonuçlarına göre konuşacağız. Su kesintisi ve klorlama tedbir amaçlı. Ayrıca son günlerde aşırı yağışlardan dolayı yüzeydeki suların taban suları ile birleşmesinden dolayı bir etki midir, değil midir, laboratuvar sonuçlarına göre açıklama yapabiliriz. Bizim yaptığımız çalışma vatandaşlarımızın hastaneye gelen şikayetlerinden dolayı, ihtimal de sulardan olabileceği için tedbir amaçlı depolarımızı ve sulama şebekelerimizi boşaltıp, şok klorlama yapabilmek için su kesintisi uyguluyoruz."

Yalçın Sezgin, rahatsızlığın içme suyundan kaynaklanma ihtimaline karşı da tedbir amacıyla okullarda su kesintisi uygulandığını kaydetti.

Sayı 600ü buldu Valilikten açıklama geldi

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Burdur Valiliği, Bucak ilçesinde 300 kişinin bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurmasıyla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, "Bucak ilçe merkezinde, yoğunluğu bugün olmak üzere 3 Şubat 2019 Pazar gününden itibaren bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarımıza vatandaşlarımız tarafından başvuru yapıldığı bilgisi alınmıştır. Şu an itibarıyla 6'sı çocuk olmak üzere 12 vatandaşımız Bucak Devlet Hastanesi'nde gözlem amaçlı olarak tedavi altında bulunmaktadır. Diğer vatandaşlarımız ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, hiçbir vatandaşımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.

Rahatsızlığa neden olan etkenin tespit edilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından içme suyu depoları ve meskenlerden numuneler alınarak gerekli analizler yapılmak üzere laboratuvara gönderilmiştir. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü tarafından mikrobiyoloji ve alan uzmanlarının yer aldığı ekip oluşturulmuş, mahallinde çalışmalara başlanmıştır. Bucak Belediyesi'nce depolarda tedbir amaçlı ilave klorlama yapılmış olup, içilebilir su saat 20.00'den itibaren şebekeye verilecektir. Konunun nedenine ilişkin çalışmalar titizlikle araştırılmakta olup, analiz sonuçlarına göre ayrıntılı açıklama ayrıca yapılacaktır."

Sayı 600ü buldu Valilikten açıklama geldi

BAŞVURU SAYISI 600’Ü BULDU

Bucak’ta bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı arttı. Daha önce 300 olan sayının son başvurularla birlikte 600’ü bulduğu belirtildi. Bucak Devlet Hastanesi’nde gelen hastalar nedeniyle yoğunluk yaşanırken, hastane yönetimi doktor, hemşire ve ambulans başta olmak üzere tüm birimlerde nöbetçi personel sayısını artırdı. Hastaneye ambulansla hasta sevk edildiği kaydedildi.

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