Saygıyla karşılıyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısında özetle şunları söyledi:
“Arzumuz hiçbir oyun heba olmaması, temiz bir seçim sonucunun ortaya çıkmasıydı. Seçimlerde sonuç net olarak ortaya çıkmıştır. Milli irade berrak bir şekilde tecelli etmiştir. Sonucu saygıyla karşılıyoruz. Bu demokrat olmanın gereğidir. Vatandaşlarımızın politikalarımız konusunda beğendiği, beğenmediği hususlar nedir. Konuyla ilgili çalışmalar başlamıştır. Bu tabii ki milletimiz, vatandaşımız, İstanbullunun tercihidir. Biz bu tercihin tekrar bize dönmesi için neler yapmamız gerektiği noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşımızın bu süreçte arzettiğimiz konularda neyi beğenip, beğenmediğini göreceğiz. Beğendiği konuları daha güçlendireceğiz, beğenmediklerini revize edeceğiz. Revizyon meselesi sayın genel başkanımızın takdiridir.”
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