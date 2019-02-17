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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU - EDİRNE
17.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

"Saygılı olmak şartıyla bu ülkede herkes dilediği gibi yaşayabilir"

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"Saygılı olmak şartıyla bu ülkede herkes dilediği gibi yaşayabilir"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Selimiye Meydanı’nda halka hitap etti: “Edirne’den tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Bu ülke, tüm renkleriyle, tüm zenginlikleriyle, tüm farklılıklarıyla 82 milyon vatandaşımızın ortak vatanıdır. Bu ülkede herkes, diğerlerin hakkına, hukukuna saygılı olmak şartıyla dilediği gibi inanabilir, dilediği gibi yaşayabilir, dilediği gibi düşüncelerini ifade edebilir.”

LAİKLİK İSTİSMARINDAN KURTARALIM

“Edirne’den tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Bu ülke, tüm renkleriyle; tüm zenginlikleriyle, tüm farklılıklarıyla 82 milyon vatandaşımızın ortak vatanıdır. Bu ülkede herkes, diğerlerin hakkına, hukukuna saygılı olmak şartıyla dilediği gibi inanabilir, dilediği gibi yaşayabilir, dilediği gibi düşüncelerini ifade edebilir. Diğerlerinin hakkına, hukukuna, devlet bütünlüğünü, milletin birlik beraberliğine saygılı olmak dışında hiçbir sınırlama, hiçbir tahdit yoktur. Varsa aksi yönde bir muameleye maruz kalan, Cumhurbaşkanı olarak bizzat yanında ben varım. Türkiye’yi artık bu yaşam tarzı, laiklik istismarından kurtarmanın vakti gelmiştir. İnşallah 31 Mart seçimleri belediye hizmetleriyle birlikte bu bakımdan da tarihi bir değişime, dönüşüme hizmet edecektir.

‘BAY KEMAL SEN NEREDEYDİN ?’

Kartal’da geçen gün bina yıkıldı. Vatandaş diyor ki, ‘Nerede bu belediye başkanı’? 5 gün sonra oraya geliyor. Kabadayılar gibi. Ama bay Kemal sen neredesin? O zaten hiç yok.

‘HEPSİ YALAN HEPSİ İFTİRA’

Tam 25 yıldır farklı görevlerim vesilesiyle, tüm milletimin hizmetindeyim. Belediye başkanlığına aday olduğum günleri hatırlıyorum. Bizim için ne dediler? Neler neler. Başbakanlık görevine geldim. Yine aynı teraneler. Cumhurbaşkanı oldum. Yine kanunsuzluklarını orada da sürdürdüler. Hepsi de yalan, hepsi de iftira.”

Saygılı olmak şartıyla bu ülkede herkes dilediği gibi yaşayabilir

‘SORUNLARI TORUNLARA BIRAKMAYACAĞIZ’

ATAŞEHİR mitinginde konuşan TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul’un trafik ve otopark sorununa değinerek “Sorunları torunlara bırakmayacağız” dedi. Yıldırım, hiç kimsenin diliyle, diniyle, etnik kökeniyle ilgilenmediklerini de vurgulayarak, “Belediyelerimizin huzur ve güven kapısı olması için çalışacağız. ‘Bu bizden, bu bizden değil’ demeden çalışacağız. Herkese aynı fırsatları, aynı imkanları sunacağız. Kurallar herkese geçerli olacak. Kimse kendisini dışlanmış hissetmeyecek” dedi.

‘KANAL EDİRNE VE HIZLI TREN’

Edirne bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zilletinden inşallah 31 Mart’ta kurtulacaktır diye inanıyorum. Yıllardır Edirne’nin sırtından inmeyenlerin sonu 31 Mart’ta geliyor. Edirnemiz bizim serhat şehrimiz. Fatih’in doğduğu yer. Burayı gelin kurtaralım.

İpek Demiryolu güzergâhının ülkemizden geçen bölümünün Avrupa bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule hızlı tren projemizle ilgili çalışmalar sürüyor. Halkalı-Kapıkule arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6.5 saatten 2 saat 20 dakikaya inecek.

‘SADECE YALAN’

Trakya için hayati öneme sahip Ergene Nehri’nin hayata döndürülmesi için büyük dönüşümü başlattık. Bu nehrin kenarında hangi belediye var? CHP belediyesi var. Peki, Bay Kemal senin bu belediyelerin bugüne kadar niye müdahale etmedi? Bu Bay Kemal sadece yalan üretir, iş üretmez.

Kanal Edirne Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Bu sene içinde devreye alacağımız projeyle Edirne, Meriç Nehri taşkınlarından korunacak.

DOĞALGAZ KEŞFETTİK

Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz, Trakya’da doğalgaz üretimimizi 2 katına çıkaracak, yeni gaz sahaları keşfettik. 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak düzeydedir.

Biz çalışıyoruz. Yatmıyoruz. Bay Kemal haberin var mı? Hadi bunu da bir yerde söyle be. De ki, ‘Hükümete teşekkür ediyorum, bak bu kadar doğalgaz buldular de ya. Söyle be. Bir şey olmaz, söyle. Ama söyleyemez. O sadece yalan üretir.”

İETT GARAJI YERİNE MİLLET BAHÇESİ

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne mitinginin ardından İstanbul Ataşehir’de vatandaşlara seslendi. Erdoğan özetle şöyle konuştu: “Tarihi bir seçimin arefesindeyiz. 41 gün sonra sandıklara gidiyoruz. Bu seçim sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimleridir. Bu seçimler Cumhuriyetimizin 100. yılına nasıl gireceğimizin oylanacağı seçimlerdir.

3 KATLI TÜNEL PROJESİ

Önce Marmaray sonra Avrasya’yla iki kıtayı biz kavuşturduk biz. Şimdi İstanbul’a büyükşehir belediye başkan adayı olarak atadığımız Binali Yıldırım kardeşimin çok büyük emeği var. İstanbul’a da o yakışır dedik, Meclis başkanlığından aldık. Şimdi üç katlı büyük İstanbul Projesini hayata geçireceğiz. Yine İstanbul’u denizin altından bağlıyoruz. Burada bir müjde vermek istiyorum. 30 yıllık beklenti sona eriyor. Yenisahara-Barbaros 5 binlik ve binlik ölçekli imar planlarını çıkardık. Senelerdir sürüncemede bırakılan bu meseleyi büyükşehir belediyemiz geçen hafta halletti.

İKADIKÖY HALİ TUZLA’YA

Kadıköy Hali’ni de Tuzla’ya taşıyoruz. Buraya yeraltı otoparkı, hükümet konağı, 30 bin metrekarelik yeşil alan, 50 bin metrekarelik şehir alanıyla muhteşem bir eser kazandırıyoruz. Erenköy Gümrüğü ile İETT garajlarını kaldırıyor yerine 300 bin metrekarelik bir millet bahçesini inşa ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’nin yan tarafındaki 180 bin metrekarelik araziyi Hazine’ye devrettik. İnşallah buraya da bin 200 yataklı devlet hastanesi yapacağız.

CHP’DEN KURTARACAĞIZ

“CHP Ataşehir’de müfettişlerce pek çok yolsuzluğu tespit edildiği için görevden el çektirilen birini aday gösterdi. Bu Ataşehir’in aklıyla, izanıyla alay etmektir. İnşallah 31 Mart’ta Ataşehir başta olmak üzere tüm İstanbul bu terör sevdalılarına hak ettiği dersi verecektir. 31 Mart Ataşehir’in CHP esaretinden kurtuluş günü olacaktır.” Erdoğan, miting sonunda vatandaşlara kenevirden hazırlanmış bez torba içinde çay dağıttı. (Burcu PURTUL UÇAR)

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