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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
22.04.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

Sayaçların dışarı alınmasına izin vermeyip böyle saldırdılar

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Sayaçların dışarı alınmasına izin vermeyip böyle saldırdılar

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Bağıvar Mahallesi'nde konutlardaki elektrik sayaçlarının yapı dışına taşınmasını istemeyen bir grup, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin (DEDAŞ) şantiyesine taşlı saldırıda bulundu.

DEDAŞ, kaçak elektriği kullanımını önlemek ve yeni yatırımlar gerçekleştirmek için Sur ilçesindeki Bağıvar Mahallesi'nde 3,5 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında, mahalledeki konutların elektrik sayaçları yapı dışına alınırken DEDAŞ ekibi saldırıya uğradı. Mahallede toplanan kişiler, DEDAŞ'ın yüklenici firmasına ait şantiye binasına gelerek, taşlı saldırıda bulundu. Ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Çok sayıda kişi şantiyenin binasını ve araçları taşlarken, bazıları ise merdivenle duvarı aşarak şantiyeye girmeye çalıştı. Saldırı anı binanın içerisinde mahsur kalan çalışanlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. İçerideki personel, polisin çabası sayesinde saldırılardan yara almadan kurtuldu. Polis, grubu basınçlı suyla müdahale edip, havaya ateş açarak dağıttı.

'EKONOMİK KAYIP AYLIK 2 MİLYON LİRA'

Dicle Elektrik yetkilileri, Bağıvar Mahallesi'nde kaçak elektrik kullanımı nedeniyle 2 milyon lira zararın olduğunu belirterek, şu bilgileri aktardı:  

"Bağıvar'a 23 trafo ile ayda yaklaşık 5,5 milyon kilowatt elektrik enerjisi veriyoruz. Burada2 bin kayıtlı abonenin dışında 600 de kayıtsız abone var. Özellikle kış döneminde kayıt dışı kullanım yüzde 95’e dayanıyor. Sadece buradaki aylık ekonomik kayıp 2 milyon lirayı buluyor. Şirket olarak 3,5 milyon liralık yatırım yaparak elektrik şebekesini yeniledik. Yatırım tamamlanıp sıra sayaçların yapı dışına alınmasına gelince bazı guruplar, organize biçimde sosyal medya üzerinden örgütlenerek, bunu engellemek için harekete geçtiler. Bu gruplar, halkı kışkırtmak için sayaçlar direk üstü panolara alınınca tüketimlerinin ne olduğunun bilinemeyeceğini iddia ediyorlar. Bu doğru değil. İsteyen abone, şirketimizden alacağı bir şifre ile internet üzerinden kendisine ait elektrik tüketimini anlık olarak takip edebilir. Şebeke altyapımız buna uygundur."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (22.04.2019)
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