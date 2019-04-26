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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ - ANKARA
26.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Savunmanın devleri bu fuarda

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Savunmanın devleri bu fuarda

TÜRKİYE’de iki yılda bir düzenlenen ve bölgenin en önemli fuarlarından biri haline gelen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF), yaklaşık 50 ülkeden 1000’e yakın firmanın katılımıyla 14’üncü kez kapılarını açıyor.

HAVELSAN, ASELSAN, TUSAŞ gibi vakıf şirketlerinin yanı sıra yerli firmaların da iddialı ürünleriyle yer alacağı IDEF19, TSK Güçlendirme Vakfı yönetiminde İstanbul TÜYAP Fuar Kongre Merkezi’nde 30 Nisan’da başlayacak. Fuara, S-400 hava savunma sisteminin ihracatçısı Rus Rosoboronexport firması ile Türkiye’nin de program ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarının ana üreticisi Lockheed Martin firması da katılacak. Uzay sanayii alanındaki çalışmaların da yer alacağı IDEF19’da yüzlerce yerli firma da yeteneklerini sergileyecek.

GPS KARIŞTIRICIDAN ETKİLENMEYECEK: HAVELSAN, sivil ve askeri alanda yaygın olarak kullanılan küresel konumlama sisteminin (GPS) karıştırıcılardan etkilenmesini önlemek amacıyla Konumbul adı verilen GPS Koruma Sistemi’ni de IDEF19’da ilk kez sergileyecek. KONUMBUL, özellikle konum bilgisinin kritik öneme sahip olduğu askeri platformlar için büyük önem arz ediyor.

ANKA-AKSUNGUR İLK KEZ IDEF’TE: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii de (TUSAŞ), IDEF19’da ilk kez ANKA-AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı’nı sergileyecek. ANKA-AKSUNGUR, ilk uçuşunda otomatik iniş ve kalkış özelliğini kullanarak 4 saat 20 dakika havada kalmıştı.

SAVAŞ GEMİSİ 7/24 AĞDA KALACAK: Savunma Sanayii Başkanlığı’nın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları doğrultusunda başlattığı Deniz Taktik Telsiz Ağı (DETTA) projesi kapsamında geliştirdiği iletişim terminali, IDEF19’da sergilenecek yeni ürünlerden biri olacak.
Deniz Kuvvetleri unsurlarını ağ destekli (IP) yetenek altyapısına kavuşturacak olan terminal, savaş gemilerinin denizdeyken de limandaymış gibi TSK Entegre Muhabere Sistemi’nin bir parçası olarak operasyon icra ederken dahi ağda kalmasını sağlayacak.

TELSİZ AĞI ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜ: Projenin devamı niteliğinde olan ve SahilNet projesi kapsamında Onur Mühendislik AŞ tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı botlar için geliştirilen iletişim ağının ilk sunumu da IDEF19’da yapılacak. Sistem, denizde görev yapan botlar ile sahil güvenlik istasyonları arasında yüksek güvenlikli sürdürülebilir bir ağ altyapısı kuracak ve telsiz ağları üzerinden görüntü aktarımına imkân verecek. Sisteme ilişkin ilk canlı görüntü aktarımı IDEF19’da yapılacak.

Savunmanın devleri bu fuarda

AYNI ANDA 100 İHA’YA TAKİP

Sabit-kanat ve döner kanat Mini/Mikro İnsansız Hava Araçları tehdidine yönelik ACAR Gözetleme Radarı ürün ailesini genişleten ASELSAN, ACAR-İHA Gözetleme Radarı ile IDEF19’da yer alacak. Aynı anda 100 hedefi takip edebilen ACAR-İHA, mini-mikro İHA hedeflerini ortamdaki diğer hedeflerden ayırarak otomatik olarak sınıflandırabiliyor.

Savunmanın devleri bu fuarda

YENİ NESİL TANK AVCISI

Türkiye’nin ‘yeni nesil tank avcısı’ olarak göreve hazırlanan paletli araç Kaplan 10 da, IDEF19’da ilk kez sergilenecek ürünler arasında. FNSS tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve yeni nesil tank avcısı olarak nitelendirilen Kaplan 10’un, yıl içinde proje kalifikasyon testlerinin tamamlanmasının ardından teslimatlarına başlanacak.

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