Savunmada dev gösteri
DÜNYANIN en büyük savunma sanayi fuarları arasında gösterilen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF), İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde insansız kara araçlarından askeri simülatörlere, güdümlü füzelerden roketlere kadar birçok yeni ürünle kapılarını açtı
Savunma ve havacılık sanayisinde bu yıl 2.5 milyar dolara yakın ihracat hedefleyen Türkiye’nin birbirinden iddialı yerli ürünleri ilk kez IDEF’te görücüye çıktı. Bu yıl en heyecan yaratan ürünlerden biri Türkiye’nin yerli ve milli tankı ALTAY’ın seri üretim sürecindeki ilk konfigürasyonu olan ALTAY T1 oldu. Proje kapsamında çoğu yerli 200’e yakın alt yüklenici görev alacak. ALTAY Seri Üretim Projesi’nde alt yüklenici sözleşmeleri de bugün imzalanıyor. ALTAY Tankı seri üretiminin ana yükleniciliğini üstlenen BMC, projede yer alacak HAVELSAN, ASELSAN ve ROKETSAN’la sözleşme imzalayacak.
IDEF’te yerli katılımcıların yanı sıra yabancı heyetlerin en çok ilgisi çeken diğer bir ürün de ATAK-2 olarak da bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’nin tam boy modeli oldu. 22 Şubat’ta Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Ağır Sınıf Taarruz Helikopter Projesi Sözleşmesi imzalayan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), iki aylık yoğun bir çalışmayla Ağır Sınıf Taarruz Helikopter “mockup”ını IDEF’19’a yetiştirdi. Hürriyet’e konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “Uluslararası ihtiyaçları karşılamaya yönelik sürdürdüğümüz tüm bu çalışmalarımızı öncelikle kendi ülkemizde, ardından da tüm dünyaya sergileyecek olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.
Terörle mücadelede sağladığı taktik hava desteğiyle önem kazanan ve önümüzdeki yıllarda TSK’nın daha etkin kullanmayı planladığı kamikaze drone sistemleri de IDEF’te yerini aldı. Sabit kanatlı ilk milli kamikaze ALPAGU’yu üreten STM, döner kanatlı kamikaze KARGU ve keşif-gözetleme görevleri için üretilen TOGAN otonom drone sistemlerini IDEF’te sergiledi.
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