Savunmada dev gösteri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSavunmada dev gösteri
GeriGündem Savunmada dev gösteri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Eray GÖRGÜLÜ - İSTANBUL
01.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Savunmada dev gösteri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Savunmada dev gösteri

DÜNYANIN en büyük savunma sanayi fuarları arasında gösterilen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF), İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde insansız kara araçlarından askeri simülatörlere, güdümlü füzelerden roketlere kadar birçok yeni ürünle kapılarını açtı

Savunma ve havacılık sanayisinde bu yıl 2.5 milyar dolara yakın ihracat hedefleyen Türkiye’nin birbirinden iddialı yerli ürünleri ilk kez IDEF’te görücüye çıktı. Bu yıl en heyecan yaratan ürünlerden biri Türkiye’nin yerli ve milli tankı ALTAY’ın seri üretim sürecindeki ilk konfigürasyonu olan ALTAY T1 oldu. Proje kapsamında çoğu yerli 200’e yakın alt yüklenici görev alacak. ALTAY Seri Üretim Projesi’nde alt yüklenici sözleşmeleri de bugün imzalanıyor. ALTAY Tankı seri üretiminin ana yükleniciliğini üstlenen BMC, projede yer alacak HAVELSAN, ASELSAN ve ROKETSAN’la sözleşme imzalayacak.

Savunmada dev gösteri

IDEF’te yerli katılımcıların yanı sıra yabancı heyetlerin en çok ilgisi çeken diğer bir ürün de ATAK-2 olarak da bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’nin tam boy modeli oldu. 22 Şubat’ta Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Ağır Sınıf Taarruz Helikopter Projesi Sözleşmesi imzalayan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), iki aylık yoğun bir çalışmayla Ağır Sınıf Taarruz Helikopter “mockup”ını IDEF’19’a yetiştirdi. Hürriyet’e konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “Uluslararası ihtiyaçları karşılamaya yönelik sürdürdüğümüz tüm bu çalışmalarımızı öncelikle kendi ülkemizde, ardından da tüm dünyaya sergileyecek olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Terörle mücadelede sağladığı taktik hava desteğiyle önem kazanan ve önümüzdeki yıllarda TSK’nın daha etkin kullanmayı planladığı kamikaze drone sistemleri de IDEF’te yerini aldı. Sabit kanatlı ilk milli kamikaze ALPAGU’yu üreten STM, döner kanatlı kamikaze KARGU ve keşif-gözetleme görevleri için üretilen TOGAN otonom drone sistemlerini IDEF’te sergiledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Korkunç şüphe doğru çıktı... Oğulları tutuklandı

İlkay Öğretmen kendini öldürtmek için kiralık katil tutmuş: Katil kurbanına aşık oldu ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı: "Demokrasilerde sandık esastır"

Bunun adı vahşet! 25 bıçak darbesi ile öldürüldü