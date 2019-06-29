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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA/Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
29.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Savunma için süre istedi

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Savunma için süre istedi

SOSYAL medyadaki paylaşımları ile “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” , “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim önüne çıktı.

Tıp doktoru ve siyasetçi olduğunu belirten Kaftancıoğlu, aylık gelirinin sorulması üzerine, “18 aydır il başkanı olduğumdan herhangi bir kazancım yok” dedi.

Kaftancıoğlu, “31 Mart seçimi ardından 23 Haziran seçim süreci nedeniyle savunmamı hazırlayamadım. Dava konusu tweet’lerin üzerinde 6-7 yıl geçmiştir. Toplumsal sorumluluğumun bu derece yoğun olduğu bir süreçte şahsi meselemle ilgilenmem ayıp olurdu. Savunmamı hazırlamak için süre talep ediyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu ve avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için son kez süre verdiğini belirterek, yeniden süre talebinde bulunulması halinde süre verilmeyeceğini hatırlattı. Mahkeme heyeti, sanık hakkında atıldığı iddia edilen bir kısım tweet’lerin, sunmuş oldukları belgelerle 15 Temmuz gazisi oldukları anlaşılan müştekilerin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olabileceği gerekçesiyle 6 müşteki ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davaya katılma talebini kabul etti. Duruşma 18 Temmuz 2019’a ertelendi.

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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