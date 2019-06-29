Savunma için süre istedi
SOSYAL medyadaki paylaşımları ile “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” , “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim önüne çıktı.
Tıp doktoru ve siyasetçi olduğunu belirten Kaftancıoğlu, aylık gelirinin sorulması üzerine, “18 aydır il başkanı olduğumdan herhangi bir kazancım yok” dedi.
Kaftancıoğlu, “31 Mart seçimi ardından 23 Haziran seçim süreci nedeniyle savunmamı hazırlayamadım. Dava konusu tweet’lerin üzerinde 6-7 yıl geçmiştir. Toplumsal sorumluluğumun bu derece yoğun olduğu bir süreçte şahsi meselemle ilgilenmem ayıp olurdu. Savunmamı hazırlamak için süre talep ediyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu ve avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için son kez süre verdiğini belirterek, yeniden süre talebinde bulunulması halinde süre verilmeyeceğini hatırlattı. Mahkeme heyeti, sanık hakkında atıldığı iddia edilen bir kısım tweet’lerin, sunmuş oldukları belgelerle 15 Temmuz gazisi oldukları anlaşılan müştekilerin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olabileceği gerekçesiyle 6 müşteki ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davaya katılma talebini kabul etti. Duruşma 18 Temmuz 2019’a ertelendi.
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