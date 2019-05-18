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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.05.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

'Savcıyım' diyerek dolandırdı

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'Savcıyım' diyerek dolandırdı

Kocaeli ve Sakarya’da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp 1 ayda 3 vatandaşın yaklaşık 200 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alarak kayıplara karışan çete üyesi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın dolandırdığı bir vatandaşın evinden para ve ziynet eşyası dolu kasayı da aldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yan kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda vatandaşın kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırdığını iddia ederek şikayette bulunması üzerine harekete geçti. 3 mayıs tarihinde Sakarya’da kendisini savcı olarak tanıtan bir şahsın, aradığı vatandaşa FETÖ/PDY terör örgütü tarafından para hesaplarına el koyulabileceğini söyleyerek, evinde bulunan para ve ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmesi talimatını verdi. a panik yaşayan vatandaş, talimatlar doğrultusunda arasında toplam 90 bin TL değerindeki para ve ziynet eşyalarını Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine getirerek, bir şahsa teslim etti. 

PARA VE ZİYNET EŞYA DOLU KASAYI ALIP KAYIPLARA KARIŞTI

14 Mayıs tarihinde ise Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş da telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslar tarafından dolandırıldı. Terör ve benzeri durumlar üzerinden vatandaşı korkutan şahıslar, 60 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve parayı aldı. Son olarak Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde aynı yöntemle bir vatandaşı korkutarak ağına düşüren şahıslar, evinde bulunan para ve ziynet eşyalarını korunması için kendilerine teslim etmesi talimatını verdi. Vatandaşın para ve ziynet eşyalarının evinde kasada olduğunu öğrenen şahıslardan birisi, eve giderek çelik kasayı aldı. Kasayı eline alan şahıs kayıplara karıştı. 

GELEN ŞİKAYETLER, EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Dolandırıldıklarını anlayan şahıslar durumu polis ekiplerine bildirdi. Art arda gelen şikayetler üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yan kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayların birbirileri ile bağlantılı olabileceğini değerlendirdi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, dolandırılan vatandaşlardan parayı alan şahsın Karamürsel ilçesinde olduğunu belirledi. Çalışmalarını Karamürsel bölgesinde yoğunlaştıran ekiplerce yapılan teknik ve fiziki incelemelerde vatandaşlardan para ve ziynet eşyalarını alan kişinin A.K. (24) olduğunu tespit etti. 

ŞAHSIN EVDEN ALDIĞI KASAYI KİLOMETRELERCE TAŞIDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde vatandaşın evinden aldığı kasayı Karamürsel ilçesine kadar taşıdığı tespit edilen A.K.’nin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda A.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramalarda Gölcük ilçesinde dolandırılan vatandaşa ait kimlik, evin yakınında bulunan bir metruk binada ise içerisi boşaltılmış olan kasa bulundu. 

YAKALANAN ŞAHIS, SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şahsın emniyette yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği ve kendisinin aracı olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Ekipler tarafından yürütülen incelemeler neticesinde telefondan vatandaşlara talimat veren kişilerin ise farklı illerde olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., daha sonra Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi. 

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