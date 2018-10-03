Savcının oğlu bu kez tutuklandı
Bakırköy’deki Caroussel Alışveriş Merkezi’nin önünde kız arkadaşını darp ederken kendisini engellemeye çalışanların üzerine cipini süren İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi Görkem Sertaç Göçmen, “Adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve mala zarar verme” suçlarından tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kız arkadaşı dışında 6 kişiyi yaraladığı açıklanan Göçmen, kız arkadaşını darp etmediğini, 10-15 kişinin aracına saldırarak zarar verdiğini belirterek, “Linç edilmekten korktuğum için olay yerinde sağa sola arabayı hareket ettirerek kaçtım. Pişmanım” dedi.
Göçmen’in kız arkadaşı A.A. ise ifadesinde “Konuşuyorduk. Bir anda sinirlenerek başıma vurmaya başladı. Vatandaşlar müdahale etmek istediler. Arabadan inip kavga etti. Kalabalık artınca araca bindi, üzerlerine sürdü” dedi.
Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ile hakim Aynur Göçmen’in çocukları olan Görkem Sertaç Göçmen, 2017’de Ataköy’deki hâkim savcı lojmanlarında tartıştığı 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralamıştı. Bu suçtan 4 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanıyor.
Bakırköy Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ile Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde hakim olan Aynur Göçmen’in görev yerleri Ekim 2017’de değiştirilmiş, Uşak Adliyesi’ne atanmışlardı.
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