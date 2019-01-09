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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
09.01.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Savcılıktan flaş Palu ailesi açıklaması

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Savcılıktan flaş Palu ailesi açıklaması

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen anne ile kızının bulunması çalışmalarına açıklama yapıldı.

Başsavcı Habib Korkmaz imzalı açıklamada, bir televizyon kanalında yayınlanan programa konu "Palu Ailesi Olayı" hakkında basın yayın organlarında farklı değerlendirmelerin yapılması nedeniyle kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereğinin hasıl olduğu belirtildi.

Kayıp olduğu iddia edilen Meryem Tahnal'ın, Kasım 2008'de Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ettiği aktarılan açıklamada, "Eşi Ahmet T. ve eşinin akrabaları olan E.T, E.T, H.T, U.T ve Y.Ş'nin kendisini uyuşturucu haplar ve iğnelerle etkisiz hale getirip başka kişilere pazarladıkları, organ ticareti yaptıkları, kendisinin bu duruma dayanamayarak küçük kızı Melike'yi de alarak Körfez'de yaşayan ailesinin yanına taşındığı, eşi olan Ahmet T'nin kendisini İstanbul'a geri götürmek için Körfez'e geldiği, bu esnada babası Harun P. ile eşi Ahmet T. arasında kavga çıktığı ve babasının eşini öldürdüğü, bu olay üzerine eşinin ailesinin kendisini tehdit etmesi sebebiyle eniştesi Tuncer U'ya ait bir aracın içerisinde ailece yaşamaya başladıkları" şeklinde şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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Açıklamada, soruşturma kapsamında müşteki Meryem Tahnal'ın ağabeyi İsa P'nin de 2008 yılının aralık ayında Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına "Eniştesi Tuncer U'nun aracında yaşadıkları dönemde bir gece saat 02.00 sularında kız kardeşi Meryem Tahnal'ın arabada olmadığını, öldürülen Ahmet T'nin ailesinin kız kardeşini kaçırdığını" beyan ederek şikayetçi olduğu ifade edildi.

Kayıp Meryem'in annesi Hava P'nin ilk ifadesinde, "Kızı Meryem'in ölen eşinin ailesine bilgi sızdırdığı iddiasıyla damadı Tuncer U. tarafından yemek verilmeyerek ve darbedilerek cezalandırıldığını, bu nedenle kızının hastalandığı ve arabanın içerisinde vefat ettiğini" beyan ettiği belirtilen açıklamada, "Ancak daha sonra alınan ifadesinde kızı Meryem'in kaybolduğunu, torunu Melike'nin ise annesinin kaybolmasından bir yıl sonra içine cin girdiği gerekçesiyle damadı Tuncay U. tarafından ispirto ve sirke içirilerek öldürüldüğünü, Sakarya ili Kuşça köyüne gömüldüğünü belirtmiştir." ifadesi yer aldı.

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Meryem Tahnal'ın kızı Melike ile ilgili soruşturmanın ayrılarak Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayıp Meryem hakkında yürütülen soruşturmanın delil elde edilememesi sebebiyle 2014 yılında takipsizlik kararıyla sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır. Kayıp Meryem'in 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' isimli programda gündeme gelmesi üzerine bir izleyicinin 'Kayıp Meryem'in ailesiyle eniştesinin aracında kaldığı dönemde, Meryem'i bir ağaca bağlanmış şekilde gördüğünü' belirtmesi sebebiyle Körfez Cumhuriyet Başsavcılığımızca takipsizlik kararı kaldırılarak yeniden soruşturma başlatılmıştır. Televizyon programındaki beyanlar delil kabul edilerek 9 Ocak 2019 tarihinde kasten adam öldürme ve bu suça yardım suçlarından şüpheliler Emine U, Harun P, Ayşe P, İsa P, Hava P, Fatih P. ile kasten adam öldürme ve cinsel istismar suçlarından şüpheli Tuncay U. gözaltına alınmıştır."
Kayıp Meryem'in cesedinin bulunabileceği yerlerde yapılan kazı çalışmalarından sonuç alınamadığı anımsatılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği ve gerekli görülmesi halinde kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Körfez Cumhuriyeti Başsavcılığı’nın talebi ile Kocaeli Sulh ve Ceza Hakimliği tarafından soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla olayla ilgili yazılı, görsel ve sosyal medyada ile internet ortamında faaliyet gösteren medya kuruluşlarının konu ile ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınları yapmasının yasaklanmasına karar verildi.

Palu ailesi gözaltına alındı! 'Bizim suçumuz yok, kimseyi gömmedikSağlık kontrolleri için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Tuncer Ustael eşi Emine Ustael, ‘Biz hiç kimseyi gömmedik’ dedi.Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cinayetinin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Konuyla ilgili bir televizyon programında, Meryem Tanhal ve Kızı Melike Tanhal'ın cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiasıyla arama çalışmaları başlatılmıştı. Cinayetle ilgili ise bugün Palu ailesine yönelik operasyon düzenlendi. Polis, Palu ailesinin evinde arama yaparak, 5 kişiyi gözaltına aldı.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ekipleri, o sırada İstanbul'da katıldığı televizyon programında Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael'i canlı yayında gözaltına aldı. Kasten adam öldürmek suçundan gözaltına alınan Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael sağlık kontrolleri için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastane çıkışında Emine Ustael cinayetle ilgili olarak " Bilmiyoruz. Ortaya atılan iftiralar onlar. Bizim hiçbir suçumuz yok. Biz hiç kimseyi gömmedik" dedi.
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