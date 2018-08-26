Savcılıkta yalanladı mahkemede kabul etti: Erikli tacize 5 yıl hapis
İstanbul Ataşehir’deki özel bir hastanede çalışan H.F.’nin (22) oturduğu hastane lojmanındaki dairesinin balkonuna bir ay boyunca çeşitli sebze ve meyvelere sarılı peçete ve kâğıt parçalarına yazılmış cinsel içerikli notlar attığı iddiasıyla tutuklanan Hakan Erdağlı’nın (41) cezası belli oldu.
Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, cinsel içerikli notları alt katta eşi ile birlikte oturan ve satış pazarlama işi ile uğraşan bir çocuk babası Erdağlı’nın attığı tespit edilmişti. Gözaltına alınan Erdağlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemede, “26 Ağustos 2017’de eşim ve çocuğumla Ankara’ya gittim. Onları bırakıp ertesi gün döndüm. O yazıları ben yazmadım. Müştekilerle hiçbir muhataplığım veya düşmanlığım yoktur. Sabah işe gidip akşam eve gelen bir insanım. Kimsenin namusuyla, cinselliğiyle bir alakam yoktur” demişti. Hakan Erdağlı, ifadesinin ardından ‘cinsel taciz’ suçundan tutuklanmıştı.
Erdağlı hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan 4 müşteki için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 1 yıl 1,5 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Anadolu Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hâkim karşısına çıkan Erdağlı, daha önce savcılıkta kabul etmediği suçlamayı mahkemede kabul etti.
‘HEPSİ İÇİN TOPLU OLARAK YAZDIM’
Hakan Erdağlı savunmasında, “Üst kat komşularım olarak 3 bayan aynı evde kalıyorlardı. Mesajları müştekilerden herhangi birini kastederek yazmadım. Hepsi için toplu olarak yazdım” dedi. Hâkim, sanık Erdağlı’yı, cinsel taciz suçundan ve değişik zamanlarda birden fazla işlediği gerekçesiyle 6 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın davranışları, suçunu ikrarı ve pişman olmuş halini dikkate alan hâkim, 5 yıl 1 ay 3 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluğun devamına karar verdi.
PATLICAN DEDİK PATLICAN GELDİ
ATAŞEHİR Asayiş Büro Amirliği’ne 31 Ağustos 2017’de başvuran H.F., şunları söylemişti: “En son bugün saat 01.30’da ev arkadaşlarım G.T., D.G. ve misafirliğe gelen ablam C.F. ile birlikte oturduğumuz esnada eriğe sarılı 2 adet not atıldı. Bir tanesi peçeteye yazılmıştı ve üzerinde, ‘hadi s.…...m’ yazıyordu. Notların eriğe sarılarak atılmasının ardından şaka amaçlı birbirimize takıldık. Bir ara ‘Bu gelen notlar hep eriğe sarılı şekilde geliyor, salatalık ya da patlıcan olsa bir işe yarardı’ dedik. Bu esnada balkona salatalık ve patlıcan atıldı.”
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