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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Aziz ÖZEN - İSTANBUL
26.08.2018 - 02:00, Son Güncelleme:

Savcılıkta yalanladı mahkemede kabul etti: Erikli tacize 5 yıl hapis

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Savcılıkta yalanladı mahkemede kabul etti: Erikli tacize 5 yıl hapis

İstanbul Ataşehir’deki özel bir hastanede çalışan H.F.’nin (22) oturduğu hastane lojmanındaki dairesinin balkonuna bir ay boyunca çeşitli sebze ve meyvelere sarılı peçete ve kâğıt parçalarına yazılmış cinsel içerikli notlar attığı iddiasıyla tutuklanan Hakan Erdağlı’nın (41) cezası belli oldu.

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, cinsel içerikli notları alt katta eşi ile birlikte oturan ve satış pazarlama işi ile uğraşan bir çocuk babası Erdağlı’nın attığı tespit edilmişti. Gözaltına alınan Erdağlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemede, “26 Ağustos 2017’de eşim ve çocuğumla Ankara’ya gittim. Onları bırakıp ertesi gün döndüm. O yazıları ben yazmadım. Müştekilerle hiçbir muhataplığım veya düşmanlığım yoktur. Sabah işe gidip akşam eve gelen bir insanım. Kimsenin namusuyla, cinselliğiyle bir alakam yoktur” demişti. Hakan Erdağlı, ifadesinin ardından ‘cinsel taciz’ suçundan tutuklanmıştı.

Erdağlı hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan 4 müşteki için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 1 yıl 1,5 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Anadolu Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hâkim karşısına çıkan Erdağlı, daha önce savcılıkta kabul etmediği suçlamayı mahkemede kabul etti.

‘HEPSİ İÇİN TOPLU OLARAK YAZDIM’

Hakan Erdağlı savunmasında, “Üst kat komşularım olarak 3 bayan aynı evde kalıyorlardı. Mesajları müştekilerden herhangi birini kastederek yazmadım. Hepsi için toplu olarak yazdım” dedi. Hâkim, sanık Erdağlı’yı, cinsel taciz suçundan ve değişik zamanlarda birden fazla işlediği gerekçesiyle 6 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın davranışları, suçunu ikrarı ve pişman olmuş halini dikkate alan hâkim, 5 yıl 1 ay 3 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluğun devamına karar verdi.

PATLICAN DEDİK PATLICAN GELDİ

ATAŞEHİR Asayiş Büro Amirliği’ne 31 Ağustos 2017’de başvuran H.F., şunları söylemişti: “En son bugün saat 01.30’da ev arkadaşlarım G.T., D.G. ve misafirliğe gelen ablam C.F. ile birlikte oturduğumuz esnada eriğe sarılı 2 adet not atıldı. Bir tanesi peçeteye yazılmıştı ve üzerinde, ‘hadi s.…...m’ yazıyordu. Notların eriğe sarılarak atılmasının ardından şaka amaçlı birbirimize takıldık. Bir ara ‘Bu gelen notlar hep eriğe sarılı şekilde geliyor, salatalık ya da patlıcan olsa bir işe yarardı’ dedik. Bu esnada balkona salatalık ve patlıcan atıldı.”

Seçmece taciz: Cinsel saldırı notlarını meyve sebzeye sarıp balkona attı
Seçmece taciz: Cinsel saldırı notlarını meyve sebzeye sarıp balkona attı
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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