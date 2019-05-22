Savcılık, YÖK’ten soruşturma izni istedi... 97 bilgisayarın hard diski silinmiş
‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında savcılık, ‘görevi kötüye kullanmak’ suçu yönünden YÖK’ten soruşturma izni istedi.
Savcılığın yazısında, Demir’in başkanlığı döneminde yapılan 2012 yılı KPSS’yle ilgili şu iddialara dikkat çekildi: “Sınav için hazırlanan soru bankasının matbaaya gönderilmek üzere ‘SIR’ cihazına yüklendiği ancak sonra kopyalarının silinmediği belirlendi. Soru bankasındaki soruların kopyalarını silecek yazılım programı için 2011’de sözleşme imzalandı. Ancak sonrasında program değiştirildi. LOG kayıtları tutulmadı. Programı kimin kurduğu ve kimin değiştirdiği belirlenemedi. 2015’te kullanım dışına çıkarılan 97 adet bilgisayar tespit edildi. Bu bilgisayarların ‘Wipe’ diye tanımlanan geri döndürülemez şekilde hard disklerinin silindiği belirlendi.”
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