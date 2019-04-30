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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA/İSTANBUL
30.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Savcılık: Cezaevinde intihar etti

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Savcılık: Cezaevinde intihar etti

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri adına casusluk faaliyetleri yaptığı gerekçesi ile geçen hafta tutuklanan emekli Tuğgeneral Zaki Y.M. Hasan, Silivri Cezaevi’nde tutuklu olduğu tek kişilik koğuşta banyo kapısına asılı olarak bulundu. Casusluk sanığının kendini nasıl ve neyle astığı açıklanmazken olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Hasan ve birlikte tutuklandığı Samer S.R. Shaban’ın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile bağlantıları araştırılıyordu.

‘19 NİSAN’DA TUTUKLANDI’

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada şöyle denildi. “Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 2019/67320 sayılı soruşturma kapsamında, ‘uluslararası casusluk yapma’, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçlarından Zaki Y.M. Hasan İstanbul 2’nci Sulh Ceza Hâkimliği’nce 19 Nisan 2019 tarihide tutuklanmıştır. Tutuklu Zaki Y.M. Hasan’ın, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kaldığı tek kişilik odasında cezaevi görevlileri tarafından 28 Nisan 2019 tarihinde saat 08.16’da sabah sayımı alınmış, tutukluya yiyecek dağıtımı esnasında saat 10.22’de kaldığı tek kişilik odaya gelindiğinde Zaki Y.M. Hasan’ın banyo kapısına asılı olduğu nöbetçi infaz koruma memuru tarafından görülmüş ve hemen durumdan yetkililer haberdar edilmiştir.

‘SORUŞTURMA BAŞLATILDI’

Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup, adli muayene ve otopsi işlemleri İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılmıştır. Konu hakkında gerektiği takdirde bilahare bilgilendirme yapılacaktır.”

‘CASUSLUK AMACIYLA TÜRKİYE’YE GELDİLER’

Mart ayı sonunda Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye giriş yapan Filistin asıllı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşı iki kişi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından takibe alındı. Bu kişilerin Mısır’da El Gad televizyon kanalının sahibi Filistinli muhalif lider Muhammed Dahlan ile bağlantıları ve telefon görüşmeleri tespit edildi. MİT’in takibi ve araştırması sonunda Samer S.R. Shaban ile Zaki Y.M. Hasan’ın Türkiye’de bulunma sebeplerinin takip ve karşı casusluk olduğu, geçen yıl Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı gibi Mısır ve Suudi Arabistan rejimi muhalifleri ile ilgili istihbarat ve bilgi toplamak için Türkiye’ye geldikleri öne sürüldü.

amer S.R. Shaban ile Zaki Y.M. Hasan’ın, özellikle Arap ülkeleri vatandaşlarıyla görüşüp para karşılığı bilgi topladıkları iddia edildi. Samer S.R. Shaban ile Zaki Y.M. Hasan’ın tüm görüşmeleri kayıt altına alındı. Kaşıkçı cinayeti ile bağlantıları da araştırılan Samer S.R. Shaban ile Zaki Y.M. Hasan geçen hafta ‘uluslararası casusluk yapma, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçlarından tutuklandı.

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