Savcılık: Cezaevinde intihar etti
BİRLEŞİK Arap Emirlikleri adına casusluk faaliyetleri yaptığı gerekçesi ile geçen hafta tutuklanan emekli Tuğgeneral Zaki Y.M. Hasan, Silivri Cezaevi’nde tutuklu olduğu tek kişilik koğuşta banyo kapısına asılı olarak bulundu. Casusluk sanığının kendini nasıl ve neyle astığı açıklanmazken olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Hasan ve birlikte tutuklandığı Samer S.R. Shaban’ın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile bağlantıları araştırılıyordu.
‘19 NİSAN’DA TUTUKLANDI’
Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada şöyle denildi. “Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 2019/67320 sayılı soruşturma kapsamında, ‘uluslararası casusluk yapma’, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçlarından Zaki Y.M. Hasan İstanbul 2’nci Sulh Ceza Hâkimliği’nce 19 Nisan 2019 tarihide tutuklanmıştır. Tutuklu Zaki Y.M. Hasan’ın, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kaldığı tek kişilik odasında cezaevi görevlileri tarafından 28 Nisan 2019 tarihinde saat 08.16’da sabah sayımı alınmış, tutukluya yiyecek dağıtımı esnasında saat 10.22’de kaldığı tek kişilik odaya gelindiğinde Zaki Y.M. Hasan’ın banyo kapısına asılı olduğu nöbetçi infaz koruma memuru tarafından görülmüş ve hemen durumdan yetkililer haberdar edilmiştir.
‘SORUŞTURMA BAŞLATILDI’
Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup, adli muayene ve otopsi işlemleri İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılmıştır. Konu hakkında gerektiği takdirde bilahare bilgilendirme yapılacaktır.”
‘CASUSLUK AMACIYLA TÜRKİYE’YE GELDİLER’
Mart ayı sonunda Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye giriş yapan Filistin asıllı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşı iki kişi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından takibe alındı. Bu kişilerin Mısır’da El Gad televizyon kanalının sahibi Filistinli muhalif lider Muhammed Dahlan ile bağlantıları ve telefon görüşmeleri tespit edildi. MİT’in takibi ve araştırması sonunda Samer S.R. Shaban ile Zaki Y.M. Hasan’ın Türkiye’de bulunma sebeplerinin takip ve karşı casusluk olduğu, geçen yıl Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı gibi Mısır ve Suudi Arabistan rejimi muhalifleri ile ilgili istihbarat ve bilgi toplamak için Türkiye’ye geldikleri öne sürüldü.
amer S.R. Shaban ile Zaki Y.M. Hasan’ın, özellikle Arap ülkeleri vatandaşlarıyla görüşüp para karşılığı bilgi topladıkları iddia edildi. Samer S.R. Shaban ile Zaki Y.M. Hasan’ın tüm görüşmeleri kayıt altına alındı. Kaşıkçı cinayeti ile bağlantıları da araştırılan Samer S.R. Shaban ile Zaki Y.M. Hasan geçen hafta ‘uluslararası casusluk yapma, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçlarından tutuklandı.
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