Savcılığın icradan önceki talebi: Yağmur babasına verilsin

Metin Ç. bir süre önce eşi Züleyha Ç.’ye boşanma davası açtı. Davaya bakan Bakırköy 7. Aile Mahkemesi, 10 yaşındaki Yağmur’un velayetini geçici olarak annesine verdi. Metin Ç. yaz tatili için kızını 1 aylığına yanına aldı. İddiaya göre Yağmur babasına annesinden şiddet gördüğünü anlattı. Metin Ç. kızını özel bir hastanede pedagoga götürdü. Pedagog hazırladığı raporda, küçük kızın annesinden şiddet gördüğünü anlattığını, tiklerinin de bu yüzden oluşmuş olabileceğini belirtti.

Yağmur, babası Metin Ç. ile

‘ANNEM BENİ SÜREKLİ DÖVÜYOR’

Metin Ç. 18 Ağustos’ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Bürosu’na giderek boşanma aşamasında olduğu Züleyha Ç.’nin kızı Yağmur’a şiddet uyguladığına ilişkin suç duyurusunda bulundu. Ancak adliyede resmi görevli pedagog bulunamadığından küçük Yağmur’un ifadesi Bağcılar Çocuk Büro Amirliği’nde 27 Ağustos’ta alınabildi. Yağmur Ç. buradaki ifadesinde şunları anlattı: “11 Nisan günü ben annemin evine gittim. Annem bana kızdı ve yumrukla elime vurdu. Sonra da beni Bağcılar’da bulunan hastaneye götürdü. Doktorlar sol elimin en küçük parmağının çatladığını söyledi. Daha sonra annem bana bu olayı kimseye anlatmamam gerektiğini söyledi. Ben de bu yüzden kimseye bir şey anlatmadım. Ben annemin yanındayken çok üzülüyorum, artık bıktım. Bu yüzden bu yaşadıklarımı babama anlattım. Zaten annem beni sürekli, neredeyse her gün dövüyor.”

Aile İçi Şiddet Bürosu’nda görevli Cumhuriyet Savcısı bu ifadenin ardından Yağmur’un annesinden alınarak babasına verilmesini Bakırköy 2. Aile Mahkemesi’nden talep etti ancak henüz bir karar çıkmadı. Bu süreçte anne Züleyha Ç. Bakırköy 9. İcra Müdürlüğü’ne başvurarak kızının babasının elinden alınmasını istedi. İcra memurları da ellerindeki mevcut kararla Yağmur’u babasının elinden aldı. Metin Ç.’nin avukatı Cemal Donat ise “Ortada küçük bir çocuğun ifadesi var. Bu doğrultuda karar verilsin” dedi.

ESKİ YARGITAY ÜYESİ YORUMLADI: ÇOCUKLAR ‘TAŞINIR MAL’ OLMASIN

8 yıl aile hakimliği yapan eski Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyesi avukat Mustafa Ateş Hürriyet’e, çocuk teslimi ve çocukla ebeveyn arasında “şahsi ilişki” kurulmasının, İcra ve İflas Kanunu’nun 24. maddesindeki “Taşınır teslimine” ilişkin hükümlere göre yerine getirildiğini söyledi. Bu durumun küçük Yağmur’un ifadesiyle çocuklara “mal” muamelesi yapılması sonucunu doğurduğunu belirten Ateş, şu değerlendirmeleri yaptı: “Bu durum Türkiye’nin kanayan bir yarasıdır. 10 yaşındaki Yağmur, kendisine ‘mal’ muamelesi yapan devletin ayıbını tek kelimeyle herkesin yüzüne çarptı. Çocuk teslimine dair mahkeme kararlarının yerine getirilmesinin İcra ve İflas Kanunu’ndan çıkarılarak özel bir düzenleme yapılması şart. Her il ve ilçede teşkilatı olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde birimler kurulmalıdır. Çocuk teslimi bu birimler aracılıyla yerine getirilmelidir. Hatta Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimleri aracılığıyla hamile kadın ve bebeklerin takibi yaptığı gibi Aile Bakanlığı da küçük çocuğu bulunan ayrı yaşayan boşanma sürecinde bulunan veya boşanan aileleri de izlemeye almalı; bu süreçte çocukların en az zarar görmeleri için ebeveynlere psikolojik destek sağlamalıdır.” (CEYLAN SEVER - İSTANBUL)

BAKANLIK YENİ MODEL İÇİN ÇALIŞIYOR

10 yaşındaki Yağmur’u, geçici velayeti elinde bulunduran annesinin icra yoluyla geri alması gözleri bu konudaki mevzuata çevirdi. Adalet Bakanlığı yetkilileri taslak üzerinde çalışıldığını ve ekim ayında ivedilikle değişiklik yapılacağını bildirdiler. Bakanlığın üzerinde çalıştığı yeni model satırbaşları ile şöyle:

İCRA YERİNE MERKEZE BAŞVURACAK: Çocuğunu mahkeme kararına rağmen göremeyen taraf veya avukatı kararı icraya koyup çocuğunu icra müdürlüğü kanalıyla almak yerine çocuğun oturduğu yerde kurulacak Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuracak.

TESLİM PLANI HAZIRLANACAK: Müdürlükçe teslim planı hazırlanacak. Teslim yükümlüsü, ebeveynle müdürlük irtibata geçecek. Belirlenen gün/saatte herhangi bir işlem veya ihtara gerek kalmaksızın çocuğun bulunduğu adreste karşı tarafa teslimi istenecek.

PLANA UYULMAZSA NE OLACAK: Zorla yerine getirme işlemi uygulanacak. Bu işlemleri adli destek uzmanları yürütecek. Teslim planına uymayan ebeveyne kanuna aykırı davranıştan hapis cezası verilebilecek.

ÇOCUĞU GÖSTERMEMEYE YAPTIRIM: Karara rağmen çocuğun gösterilmemesi halinde, velayetin karşı tarafa geçmesi veya çocuğa vasi atanması, nafaka ödeniyorsa nafakanın geçici süreyle kesilmesi gibi yaptırımlar uygulanacak. (OYA ARMUTÇU - ANKARA)