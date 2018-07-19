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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.07.2018 - 08:43, Son Güncelleme:

Savcılığın belgesinde şok sözler: 'Adnan Oktar istismarı izlerdi'

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
Savcılığın belgesinde şok sözler: 'Adnan Oktar istismarı izlerdi'

Savcılığın ifadelerini alarak tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk ettiği şüpheliler için yazdığı sevk yazısında bazı müştekilerin de ifadeleri yer aldı. Müştekilerin anlattıkları örgütün karanlık yüzünü ortaya çıkardı.

Müştekilerden Ezgi Ç. ifadesinde Adnan Oktar’ın imamlığına inanmayarak gruptan ayrılan kişilere, “Kızıl İmamlar” lakabının takarak bu kişiler hakkında yıldırma ve karalama kampanyası başlatıldığını anlattı. Bu grubun içine örgüt üyesinden bir kişinin sızdığını ve gizli görüntüler çekerek şantaj yapıldığını anlattı.

“OKTAR İSTİSMARI İZLERDİ”

Müşteki G.Ç ise verdiği ifadede 15 yaşında şüphelilerden Kartal G. ile tanıştığını ve duygusal bir yakınlık yaşadıklarını anlattı. Bir süre sonra örgüt üyeleri tarafından cinsel istismara uğradığını anlatan müşteki G.Ç, bu cinsel istismarı Adnan Oktar’ın da izlediğini hatta Oktar’ın da kendisini istismar ettiğini söyledi.

HERKESİN KENDİSİ İLE EVLENMESİNİ EMRETMİŞ

Müşteki N.K da 2016 yılında çocuklarını örgütten kurtarmak isteyen ailelere, ‘çocukları kullanılarak’ iftira atılarak karalama kampanyaları başlatıldığını anlatarak bu kampanyalarda kimlerin çalışmalara dahil olduğunu anlattı. Müşteki E.A ise Adnan Oktar’ın bazı evliliklerin ‘şirk’ olduğunu söyleyerek herkesin kendisi ile evlenmesini emrettiğini ifadesinde anlattı.

DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA TOPLANTI

Şikayetçi Mehmet K. ise 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yaşandığı gece Adnan Oktar’ın bazı kişileri A9 TV’ye çağırarak kendisine, “Sahip olduğun tüm mal varlığını Mert S.’nun kontrolüne devredeceksin” dediğini söyledi.

Adnan Oktarın ilk ifadesi ortaya çıktı
Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı!
Adnan Oktar tutuklandıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda tutuklananların sayısı 143'e yükseldi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 5'i emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 182 kişi adliyeye sevk edilmişti. Bu şüphelilerden, 13'ü adli kontrol tedbiri uygulanarak olmak üzere 14'ü serbest bırakılırken, 25 şüphelinin sorgusu sürüyor. Adnan Oktar'ın ilk ifadesi de ortaya çıktı. Oktar, “Aylık gelirim 3 bin 500 TL. Müştekiler bana kumpas kurmuşlardır. Kız çocukları konusunda da son derece dikkatli olarak ilişki kuran bir kişiyimdir. İddiaları çirkin buluyorum” dedi.
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Adnan Oktar soruşturmasında tutuklananlar cezaevine gönderildi
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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