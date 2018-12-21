Savcılar keşif yaptı
Başkent'te 9 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı hızlı tren kazasına ilişkin soruşturmada görevlendirilen 3 savcı, bilirkişilerle birlikte dün olay yerine giderek keşif yaptı.
Marşandiz İstasyonu’nda hızlı trenle kılavuz trenin kafa kafaya çarpıştığı kazaya ilişkin keşif işlemi akşam saatlerine kadar sürdü. Keşif sırasında savcıların sistemin nasıl işlediğini tespit etmeye çalıştığı öğrenildi. Savcılar, butona basma ve makasla hat değişikliğinin nasıl işlediğini yerinde uygulamalı olarak izledi. Keşif işleminin ardından hazırlanacak raporun soruşturma dosyasına sunulacağı bildirildi. Soruşturmada şüpheli konumunda olduğu belirtilen tutuklu şüphelilerin birim amirlerinin ifadelerinin alındığı iddiası ise savcılık kaynaklarınca doğrulanmadı. Kazanın ardından TCDD çalışanı makasçı, kontrolör ve hareket memuru tutuklanmıştı.
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