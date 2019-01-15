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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
15.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Savcıdan TCDD’ye 12 ‘ivedi’ soru

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Savcıdan TCDD’ye 12 ‘ivedi’ soru

Ankara’da 9 kişinin öldüğü hızlı tren kazası soruşturmasında savcılık TCDD’ye hattaki sinyalizasyon sistemi ve yönlendirmeye ilişkin sorular yöneltti. ‘İvedilikle’ yanıtlanması istenen yazıda TCDD’nin sorumlu teşkilat şeması da istendi.

BAŞKENTTEKİ tren kazasına ilişkin sürdürülen soruşturmada Ankara Başsavcılığı, TCDD’ye dikkat çekici 12 sorunun yer aldığı bir yazı göndererek, ‘ivedi’ ve eksiksiz olarak yanıtlanmasını istedi. Savcılık, ayrıca TCDD’den “hatlarda trenlerin seyir ve yönlendirme işlemleri ile görevli ve sorumlu birimin, bu birimin yetkililerinin (kontrolör, hareket memuru ve makasçı dahil olmak üzere üst birimleri belirtilecek şekilde) teşkilat şeması çizilmek ve görevlilerin ayrı ayrı belirtilip görev ve sorumluluklarını tanımlayan genelgeler de eklenmek suretiyle” gönderilmesini talep etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Aralık 2018 günü 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada savcılığın TCDD’ye yönelttiği sorular özetle şöyle:

SİNYALİZASYON OLMAMASININ ETKİSİ

Ankara YHT Garı ile olayın meydana geldiği durak arasındaki tren hattında sinyalizasyon sistemi var mı?

Sinyalizasyon sistemi yoksa, hatlardaki trenlerin yönlendirme işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Telsizle, telefonla, kimler tarafından kimlerle konuşulup kimlerle nasıl yönlendirme yapılmaktadır?

Bu sistemin olmamasının trenlerin yönlendirilmesinde direkt etkisi var mı?

Bu sistem kurulu olması halinde sistem nasıl işlemektedir?

YHT Ankara – Konya hattının işletmeye açılış tarihi... Açıldığı tarihten beri yönlendirme işlemleri nasıl yapılmaktadır?

MAKİNİSTLER SORGULAYABİLİR Mİ

Kontrolör, hareket memuru ve makasçı tarafından yapılan makas değiştirmek suretiyle tren hatlarına yapılan yönlendirme, hızlı tren ve kılavuz lokomotif makinistlerince sorgulanabilir mi?

Yanlış olduğu düşünüldüğünde neden o hatta yönlendirildiğini sorabilir mi?

Hızlı tren ve kılavuz lokomotif makinistlerince bu yönden yayınlanmış ve tebliğ edilmiş bir genelge var mı?

Varsa bu genelge, özellikle meydana gelen olayda hızlı tren makinistleri ve kılavuz lokomotif makinistlerine tebliğ edildi mi?

Olayın meydana geldiği istasyon itibariyle hızlı tren ve kılavuz trenin uyması gereken hız limiti nedir?

Kurumunuzca olayla ilgili olarak idari soruşturma başlatılıp, müfettiş görevlendirip görevlendirilmediği...Görevlendirilen müfettişin isim-soyad ve telefon numaraları nedir?

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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