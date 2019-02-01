Savcıdan tacizci kadın doktora görülmemiş ders!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSavcıdan tacizci kadın doktora görülmemiş ders!
GeriGündem Savcıdan tacizci kadın doktora görülmemiş ders!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
01.02.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Savcıdan tacizci kadın doktora görülmemiş ders!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Savcıdan tacizci kadın doktora görülmemiş ders!

Cumhuriyet Savcısı Aykut Çelik kendisine cep telefonu aracılığıyla tacizde bulunan doktor Fatma Ö.B.’ye görülmemiş bir ders verdi.  Aykut Çelik, telefonuna taciz ve hakaret içerikli gelen mesajlar ardından savcılığa başvurunca şüphelinin doktor olduğu ortaya çıktı. Şüpheli hakkında ‘hakaret’ suçu kapsamında dava açıldı. Doktor uzlaşmak isteyince Çelik, Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’na 5 bin lira bağışta bulunmasını istedi. Bunun üzerine Fatma Ö.B. hemen bağışta bulundu.

O dönem Fethiye'de görev yapan Cumhuriyet Savcısı Aykut Çelik, kendisini telefon üzerinden rahatsız eden ve hakaretlerde bulunan Fatma Ö.B. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şüphelinin doktor olduğu ve Şanlıurfa'da görev yaptığı ortaya çıktı. Şikayet üzerine Fatma Ö.B. hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dava açıldı. Doktor uzlaşmak isteyince Savcı Çelik görülmemiş bir ders verdi.

HAKARETTE BULUNDU

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı: Geçtiğimiz aylarda Fatma Ö.B. tanışmak amacıyla Savcı Aykut Çelik'e Whatsapp üzerinden mesaj gönderdi. Bunun üzerine Çelik, numarayı arayarak kim olduğunu sordu. Şüpheli tanışıp konuşmak istediğini söyledi. Aykut Çelik ise bu talebi kabul etmedi. Bunun üzerine şüpheli müştekiye yönelik hakaret içeren ifadeler kullandı. Müştekinin telefonu kapatmasına rağmen mesaj göndererek yeniden hakaret içerikli sözlerle taciz etmeye devam etti. Bu durum ardından savcı, şüpheliden şikayetçi oldu.

Şanlıurfa'da doktorluk yaptığı ortaya çıkan şüpheli alınan savunmasında suçlamayı kabul etti ve ilgili savcılıkça 'hakaret' suçu kapsamında dava açıldı.

ŞEHİT AİLELERİNE YARDIM

Hakkında dava açıldığını görmesi ardından Fatma Ö.B., Cumhuriyet Savcısı Aykut Çelik ile uzlaşmak istedi. Çelik ise Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'na 5 bin lira bağışta bulunması karşılığına uzlaşabileceklerini belirtti.

Fatma Ö.B., belirtilen vakfa 5 bin lira bağışta bulunarak makbuzunu müştekiye gönderdi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (01.02.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Babası Tuğçe'yi uyurken öldürdü! Son mesajı: Bir baba evladına kıyar mı?

Kapı önü yasak olacak! Sigara içen arka salona...

Tarihin en büyük yasa dışı sanal bahis operasyonu

Martı Kabataş’a konmayacak