Savcıdan OTPOR iddiası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSavcıdan OTPOR iddiası
GeriGündem Savcıdan OTPOR iddiası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ayşegül USTA / İSTANBUL
23.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Savcıdan OTPOR iddiası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Savcıdan OTPOR iddiası

İŞ insanı Osman Kavala, oyuncu Memet Ali Alabora, gazeteci Can Dündar, Taksim Dayanışması’ndan mimar Mücella Yapıcı’nın da aralarında olduğu 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen Gezi protestoları iddianamesinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 657 sayfalık iddianamede, farklı ülkelerde yaşanan olayları organize ettikleri öne sürülen ve Sırp asıllı İvan Maroviç tarafından kurulan OTPOR/CANVAS (Direniş) eğitmenleri arasında irtibat olduğu iddia edildi. Maroviç’in 18-21 Haziran 2012 tarihleri arasında Türkiye’de bulunduğu, devam eden süreçte Mısır’da olduğu sırada Gezi Parkı eylemlerinde ön planda yer aldığı iddia edilen Memet Ali Alabora ve birlikte hareket ettiği kişilerin 7-15 Temmuz 2012 tarihleri arasında Mısır’ın başkenti Kahire’de bulundukları belirtildi. Aynı zaman dilimi içerisinde Osman Kavala’nın, yaklaşık 25 günlük süreçte Belçika, Almanya, ABD’de ve sonrasında da yeniden Almanya’ya döndüğünün tespit edildiği ifade edildi. İddianamede, “Şahısların Kahire’de bulundukları bu dönemde OTPOR yöneticisi İvan Marovic’ten halk ayaklanması ile ilgili eğitim aldıkları, yine Mehmet Osman Kavala’nın ise bahsi geçen seyahatleri ile kalkışma hareketinin bir başka ayağının koordinesi maksadıyla Belçika, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunduğu tespit edilmiştir” denildi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Vatandaşımıza ekonomik suikast yapmak istediler'

Kadın sürücü dehşet saçtı!

Doğalgaz hattı çalışması sırasında göçük: 1 ölü

Akılalmaz kaza!