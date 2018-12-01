Savcıdan ‘Ergenekon’ görüşü: ‘Varlığı tespit edilemedi’
Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan Ergenekon ana davasında görüşünü açıklayan duruşma savcısı, “Ergenekon adlı terör örgütünün varlığı tespit edilememiştir” diyerek 199 sanığın tüm suçlardan beraatını istedi.
İSTANBUL 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek’in de aralarında bulunduğu bazı sanıklar katıldı. Duruşmaya SEGBİS’le cezaevinden bağlanacak olan Ergenekon davası ile birleştirilen Danıştay saldırısı davası sanıklarından avukat Alpraslan Arslan ise duruşmaya katılmak istemedi. 11 yıldır devam eden Ergenekon davasına ilişkin 648 sayfalık görüşünü özetleyen duruşma savcısı, “Ergenekon silahlı terör örgütünün kesin ve inandırıcı deliller ile kanıtlanamadığı, bu nedenle de varlığı kanıtlanamayan örgütün liderliği, üyeliği ve örgüt adına suç işlenmesinin de söz konusu edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu haliyle ‘Ergenekon’ adlı terör örgütünün varlığı ispat edilememiştir’ kanaati oluşmuştur” dedi.
199 sanığın tüm suçlardan beraatını veya ölüm nedeniyle düşme kararı verilmesini talep eden savcı, eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, eski Özel Harekât Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin’in de aralarında olduğu 26 sanığın çeşitli suçlardan cezalandırılmasını, bir sanık hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesini talep ederken, bir sanık hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Savcı ayrıca Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet gazetesine yönelik saldırıya ilişkin Alparslan Arslan, Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu, İsmail Sağır, Süleyman Esen, Tekin Irşi’nin de çeşitli suçlardan cezalandırmasını istedi. Savcı, Osman Yıldırım’la birlikte üç sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme, savunmaların hazırlanması için duruşmayı 27 Aralık’a erteledi.
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