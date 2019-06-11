Savcıdan diğer kusurlulara da suç duyurusu
CİHANGİR’de 12 Haziran 2016’da Safir Apartmanı’nın 5’inci katındaki doğalgaz patlamasının etkisiyle kopan molozlarının altında kalan simitçi Feridun Yükseltürk’ün (75) ölümü klima aparatının taksinin üstüne düşmesiyle şoför Veysi Bulut’un ağır yaralanmasına ilişkin dava karar aşamasına geldi.
Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı raporda asli kusurlu oldukları yönünde görüş bildirilen sanıklar Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir ile tali kusur olduğu yönünde görüş bildirilen Pınar Arslantürk ve Murat Savaş Polat’ın, “taksirle bir kişinin ölümü bir kişinin de yaralanmasına sebebiyet verme” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Savcı ayrıca 20 Mart 2019 tarihli raporun sonuç kısmında elektrik topraklama yönetmenliğine uygun yapılmayan binanın projelerde yapı sahibi olarak görünen (hakkında dava açılmayan) Firdevs Eliboyalı ile raporda kusur atfedilen ancak haklarında dava açılmayan kişiler hakkında da gereğinin yapılması için savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.
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