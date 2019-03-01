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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-ANKARA
01.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Savcıdan 14 öğretmene... 21.00 - 22.00 gözaltısı

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Savcıdan 14 öğretmene... 21.00 - 22.00 gözaltısı

Diyarbakır Çermik’te arkadaşlarıyla futbol oynamak isteyen savcı Mehmet Kıran, daha önce halı sahayı 21.00-22.00 saatleri arasında rezerve eden 14 öğretmeni gözaltına aldırdı. Öğretmenler 1 saat sonra serbest bırakılırken, savcı ve arkadaşları bu sırada maç yaptı.

DİYARBAKIR’ın Çermik ilçesinde önceki akşam 21.00 ile 22.00 arası için halı saha rezervasyonu yaptıran 14 öğretmen, hazırlıklarını yapıp sahaya çıktı. Bu sırada cumhuriyet savcısı Mehmet Kıran’ın da aralarında bulunduğu bir grup sahaya gelerek kendilerinin de bu saate rezervasyon yaptırdıklarını söyledi. Şaşıran öğretmenler, sahayı terk etmelerini söyleyen savcıya itiraz etti. Öfkelenen savcı, polise talimat vererek 14 öğretmeni gözaltına aldırdı. Polis merkezine götürülen öğretmenler haklarında resmi işlem yapılmadan serbest bırakıldı. 21.00-22.00 arasında ise savcı ve arkadaşları futbol oynadı. Sahanın işletmecisi Ahmet Karaalp ise yaşananları şöyle anlattı:

‘SAATİ YANLIŞ AKTARMIŞ’

“Savcının takımının saati 22.00-23.00’tü. Bunu da mesajla yolladık. Öğretmenlerin maç saati ise 21.00-22.00 olarak belirlendi. Ancak maçı alan esnaf arkadaş, savcı ve diğer arkadaşlarına maç saatini yanlış aktarmış. Savcının yanındaki birkaç kişi öğretmenlere ricada bulundu ancak onlar maça başladıkları için kabul etmediler. 20 dakika sonra polisler sahaya gelerek öğretmenlere GBT sorgusu yaptı. Bazılarının kimlikleri olmayınca emniyete götürüldüler.”

‘BİLSİNLER, YANLARINDAYIZ’

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çermik’te öğretmenlerimize yönelik yaşanan olay bir öğretmen olarak bizi üzmüştür. Adalet Bakanlığımız tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması temennimizdir. Öğretmenlerimize geçmiş olsun diyor, yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mehmet Safran da “Öğretmenler bu ülkenin üvey evlatları değildir, sahipsiz hiç değildir” paylaşımında bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Müdürü Hamza Aydoğdu ise sosyal medya hesabından “Adalet, şahsi ihtiraslar için kullanılamaz; öğretmenlerimize reva görülen bu muameleyi şiddetle kınıyorum. Öğretmenlerin itibarlarının zedelenmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

HİÇBİR MESLEK İMTİYAZ DOĞURAMAZ

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, talihsiz bir olayın yaşandığını ifade ederek şunları söyledi: “HSK Başkanı olarak benim imzamla kurulumuz inceleme başlatmış durumdadır. Hukukun cumhuriyet savcısına tanıdığı yetki sınırları aşıldı mı, olayın gerçek mahiyeti tüm neticeleriyle ortaya çıkacaktır. Yargı mensuplarımızın da hiç kimsenin de hukukun üstünde olmadığını bu vesileyle ifade etmek isterim. Esasen yargı mensupları hukuku uygulamak ve dağıtmakla yükümlü kişilerdir. En fazla özeni göstermesi gerekenler de yargı mensuplarıdır. Mesleki statüsü ne olursa olsun herkes kanun önünde eşittir. Hiçbir meslek hiçbir şekilde bir imtiyaz ve ayrıcalık doğurmamaktadır, doğuramaz.”

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