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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DİYARBAKIR (İHA)
28.02.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

'Savcı, öğretmenleri gözaltına aldırdı' iddiası... Adalet Bakanı'ndan açıklama

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'Savcı, öğretmenleri gözaltına aldırdı' iddiası... Adalet Bakanı'ndan açıklama
Fotoğraf: Temsili

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, halı sahada maç yapan Çermik cumhuriyet savcısı ile öğretmenler arasında ağız dalaşı yaşandığı ve olayın ardından 9 öğretmenin kimlik bilgilerine başvurulması için karakola götürüldüğü iddia edildi. Söz konusu olayla ilgili HSK inceleme başlatırken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de açıklamasında "Konunun yakinen takipçisiyim” dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çermik ilçesindeki bir halı sahada yaşandı. İddiaya göre, Çermik Cumhuriyet savcısı, öğretmenlerle birlikte halı sahada maç yaptı.

Bu sırada Çermik Cumhuriyet savcısı ile karşı takımdaki öğretmenler arasında sözlü dalaşma yaşandı. Yaşanan olayın ardından maç yarıda kesilerek öğretmenlerin kimlik tespitine başvuruldu. Bu sırada yanlarında kimliği olmayan 9 kişi, karakola götürülerek kimlik tespiti yapıldı. Cumhuriyet savcısı ile öğretmenler arasında yaşanan olay, karakolda tatlıya bağlandı.

ADALET BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Diyarbakır’da yaşanan olayla ilgili “Çermik’te halı saha tartışması üzerine 14 öğretmenin gözaltına alınması ile ilgili HSK inceleme başlattı. Hukukun üstünlüğü, mesleki ve etik kurallar çerçevesinde Kurul müfettişlerinin yapacağı inceleme en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Konunun yakinen takipçisiyim” şeklinde konuştu.

HSK İNCELEME BAŞLATTI

Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada “Hakimler ve Savcılar Kurulu, Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bir grup öğretmenin savcının talimatı ile gözaltına alındığı iddiaları üzerine inceleme başlatmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Safran da olayla ilgili yaptığı açıklamasında “Öğretmenler bu ülkenin üvey evladı değildir, sahipsiz hiç değildir. Diyarbakır Çermik ilçesinde 14 öğretmenin gözaltına alınması bizleri derinden üzmüştür” dedi.

 

 

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