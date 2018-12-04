Savcı müebbet istedi: Tecavüz cinayeti
Şule Çet’in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma tamamlanarak dava açıldı. İddianamede şüpheliler Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın Çet’e zorla nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu, darp ederek ölümüne sebebiyet verdikleri ve ofisin penceresinden attıkları yer aldı.
Ankara’da bir plazanın 20’nci katından şüpheli bir şekilde düşen üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 9 sayfalık iddianamede, şüpheliler Berk Akand ve Çağatay Aksu hakkında, “kasten öldürme, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı” suçlarından müebbet ile birlikte 32 yıl hapis cezası talep edildi.
‘İŞ BULMAK İÇİN GİTTİ’
İddianamede olay günü Şule Çet’in şüpheliler ile akşam yemeği için bir restoranda buluştuğu belirtildi. Çet’in şüphelilerle lokantaya giderken amacının birlikte olmak değil, iş bulma beklentisinden kaynaklandığı belirtildi. İddianamede olay gecesi sadece iki erkekle görüşen erkeklerde bulunan PSA antijeni, tükürük ve fiziki travma tespit edildiği belirtilerek “Cinsel saldırıya maruz kaldığı anlaşılmıştır” denildi.
DNA’SI TIRNAKTA
İddianamede şüphelilerin 02.00-03.00 aralığında maktule zorla cinsel saldırıda bulundukları belirtilerek şöyle denildi: “Bu olaydan (zorla cinsel saldırı) sonra maktulün, bu konuyu sorun yapacağının şüpheliler tarafından anlaşılması üzerine alkollü olan şüphelilerin maktülle girdikleri tartışma ve mücadele sonucunda maktülü darp ederek ölümüne sebebiyet verdikleri ve maktül üzerinden oluşan travma ve şiddet delillerini karartmak amacıyla maktülü ofisin penceresinde aşağıya attıkları yönünde kanaat oluşmuştur.
Bu aşamada şüpheli Çağatay Aksu’nun adli tıp raporuna göre parmağının kırılma ihtimalinin bulunduğu, şüpheli Berk Akan’ın ise maktülle sadece tokalaştığını, başka bir fiziksel temasın olmadığını belirtmesine rağmen maktülün tırnaklarında DNA örneğine rastlanmasının da taraflar arasında mücadele sırasında oluşacağı değerlendirilmiştir.”
Tutuklu şüpheliler Çağatay Aksu ile Berk Akand’ın müebbet ile birlikte 32 yıl hapis cezasıyla yargılanmasına önümüzdeki günlerde Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.
Berk Akand - Çağatay Aksu
DELİLLERİ TEMİZLEMİŞLER
İddianamede olay sonrası şüpheliler arasında tartışma çıktığına, çok telaşlandıklarına dikkat çekilerek, “Oysa yaşanan travmatik olay karşısında şüphelilerin bardaklarını yıkaması işlenen bir suçun delillerini gizlemeye yönelik olacağı, pencerede şüpheliler ve maktule ait parmak izinin çıkmaması bu temizlik faaliyeti içerisinde değerlendirilmektedir” denildi.
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