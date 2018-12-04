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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
04.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Savcı müebbet istedi: Tecavüz cinayeti

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Savcı müebbet istedi: Tecavüz cinayeti

Şule Çet’in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma tamamlanarak dava açıldı. İddianamede şüpheliler Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın Çet’e zorla nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu, darp ederek ölümüne sebebiyet verdikleri ve ofisin penceresinden attıkları yer aldı.

Ankara’da bir plazanın 20’nci katından şüpheli bir şekilde düşen üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 9 sayfalık iddianamede, şüpheliler Berk Akand ve Çağatay Aksu hakkında, “kasten öldürme, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı” suçlarından müebbet ile birlikte 32 yıl hapis cezası talep edildi.

‘İŞ BULMAK İÇİN GİTTİ’

İddianamede olay günü Şule Çet’in şüpheliler ile akşam yemeği için bir restoranda buluştuğu belirtildi. Çet’in şüphelilerle lokantaya giderken amacının birlikte olmak değil, iş bulma beklentisinden kaynaklandığı belirtildi. İddianamede olay gecesi sadece iki erkekle görüşen erkeklerde bulunan PSA antijeni, tükürük ve fiziki travma tespit edildiği belirtilerek “Cinsel saldırıya maruz kaldığı anlaşılmıştır” denildi.

DNA’SI TIRNAKTA

İddianamede şüphelilerin 02.00-03.00 aralığında maktule zorla cinsel saldırıda bulundukları belirtilerek şöyle denildi: “Bu olaydan (zorla cinsel saldırı) sonra maktulün, bu konuyu sorun yapacağının şüpheliler tarafından anlaşılması üzerine alkollü olan şüphelilerin maktülle girdikleri tartışma ve mücadele sonucunda maktülü darp ederek ölümüne sebebiyet verdikleri ve maktül üzerinden oluşan travma ve şiddet delillerini karartmak amacıyla maktülü ofisin penceresinde aşağıya attıkları yönünde kanaat oluşmuştur.

Bu aşamada şüpheli Çağatay Aksu’nun adli tıp raporuna göre parmağının kırılma ihtimalinin bulunduğu, şüpheli Berk Akan’ın ise maktülle sadece tokalaştığını, başka bir fiziksel temasın olmadığını belirtmesine rağmen maktülün tırnaklarında DNA örneğine rastlanmasının da taraflar arasında mücadele sırasında oluşacağı değerlendirilmiştir.”

Tutuklu şüpheliler Çağatay Aksu ile Berk Akand’ın müebbet ile birlikte 32 yıl hapis cezasıyla yargılanmasına önümüzdeki günlerde Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

Savcı müebbet istedi: Tecavüz cinayeti

Berk Akand - Çağatay Aksu

DELİLLERİ TEMİZLEMİŞLER

İddianamede olay sonrası şüpheliler arasında tartışma çıktığına, çok telaşlandıklarına dikkat çekilerek, “Oysa yaşanan travmatik olay karşısında şüphelilerin bardaklarını yıkaması işlenen bir suçun delillerini gizlemeye yönelik olacağı, pencerede şüpheliler ve maktule ait parmak izinin çıkmaması bu temizlik faaliyeti içerisinde değerlendirilmektedir” denildi.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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