Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSavcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı
GeriGündem Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
03.09.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı

İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 9'u firari 14 sanığın yargılandığı ve hükme bağlanan davaya ilişkin mahkeme heyeti gerekçeli kararını tamamladı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince 11 Temmuz'da açıklanan kısa hükme ilişkin gerekçeli kararın yazımı tamamlanarak taraflara gönderildi.
Gerekçeli kararda, Halkın Hukuk Bürosu mensuplarının rehin alma eylemi sırasında Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ı şehit eden teröristlerle görüştükleri belirtildi. DHKP/C terör örgütünün duyuru, üstlenme, açıklama ve çağrılarının yer aldığı internet sitesinde savcı Kiraz'ın rehin alınmasıyla ilgili yürütülen müzakere süreci ve örgüt mensuplarına gerçekleştirilen operasyonla ilgili açıklama yayımladıkları gerekçeli kararda yer aldı.

Halkın Hukuk Bürosu adıyla açılan bir sosyal paylaşım sitesinde "Çağlayan Adliyesi'nde yaşamını yitiren müvekkilimiz Bahtiyar Doğruyol” paylaşımında bulunulduğu belirtilen gerekçeli kararda, Halkın Hukuk Bürosu'nun, adliyede meydana gelen rehin alma olayında güvenlik güçleriyle girdiği silahlı çatışmada ölü ele geçirilen Bahtiyar Doğruyol'un müvekkilleri olduklarını aynı sosyal paylaşım sitesinde yayımladıkları ifade edildi.

Gerekçeli kararda Halkın Hukuk Bürosu kullanıcı adıyla açılan başka bir sosyal medya sitesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik silahlı ve bombalı saldırıda bulunan güvenlik güçleriyle girdiği silahlı çatışmada ölü ele geçirilen DHKP/C terör örgütü mensubu Elif Sultan Kalsen için “Dersim yiğit kızı Elif Sultan'ı ölümsüzlüğe uğurluyor.”, “Elif şimdi Munzur'un doruklarında Dersim'in bağrında bir fidan.” gibi paylaşımlar yapılarak terör örgütü mensubunun sahiplenildiği vurgulandı.

Teröristlerin telefonları ile örgüt yöneticileri irtibatlı

DHKP\ C terör örgütü mensupları tarafından Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınması ve ardından şehit edilmesi olayı ile ilgili terör eylemini gerçekleştiren örgüt mensupları ve Savcı Kiraz'a ait telefonların Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce incelenmesi sonucunda aralarında avukat Şükriye Erden'in de bulunduğu telefon kayıtlarına ulaşıldığı bilgisine yer verilen gerekçeli kararda, telefonların terör örgütüne mensup şahıs veya kuruluşlarca kullanılan numaralar olduğu belirtilirken, telefon kullanıcılarının eylem öncesi ve sırasında, eylemi gerçekleştiren örgüt mensuplarıyla irtibatlı, eylem hakkında bilgi alışverişi yaptıkları, muhtemel keşif çalışmalarına katılmış olabilecekleri değerlendirildi.

Gerekçeli kararda DHKP\ C terör örgütünün yapılanması olan Halkın Hukuk Bürosu içerisinde yer alan ve haklarında soruşturma yürütülen şüphelilerin daha önce Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlerle görüşmüş oldukları yurt dışı ve yurt içi telefonları ile örgütsel bağlantılarının tespiti amacıyla HTS raporu yer aldı.

Örgüt mensubu Şafak Yayla'nın otopsi işlemi sırasında ceket cebinde bulunan Halkın Hukuk Bürosu ile örgüt arasındaki bağlantıyı gizlemek amacıyla yırtılarak 34 parçaya ayrılmış kağıt parçalarının birleştirildiği vurgulanan kararda, söz konusu kağıtta, Halkın Hukuk Bürosu'nun 5 avukatının TC kimlik numaralarının yazılı olduğu ifade edildi.

Tanık ifadeleri

Gizli tanık Berk Ercan'ın beyanlarının yer aldığı gerekçeli kararda, sanık Mustafa Koçak'ın daha önce örgütsel eylemlerde bulunduğu ve birçok gözaltında isminin geçtiği ifade edildi. Berk Ercan ifadesinde, Savcı Kiraz'ın şehit edilmesinde örgüt üyesinin kullandığı silahı Koçak'ın temin ederek Yayla'ya verdiğini, Yayla'nın da Mustafa Koçak'a "manevi sembolü" temsil eden kırmızı kareli bir gömlek bıraktığını anlattı.

Terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından gerçekleştirilen Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi eyleminde kullanılan silahı Murat Canım'ın örgütsel amaçlarla temin ederek sanık Koçak'a verdiği ve Koçak'ın da eylemcilerden Şafak Yayla'ya teslim ettiği anlatılan gerekçeli kararda, sanık Murat Canım'ın mensup olduğu örgütle kurduğu bağ nedeniyle "Anayasa'yı ihlal" suçuna ilişkin planlama ve hazırlık organizasyonundan haberdar olduğu belirtildi. Yargı faaliyetini hedef alan ve görevi başındaki cumhuriyet savcısını makamında şehit edilmesinin ülke çapında yarattığı vahamet ve yargının işlevini etkisiz bırakma çabasına yönelik eyleme, sanık Canım'ın silahı temin etme icra
hareketiyle katıldığı aktarılan gerekçeli kararda, bu suç yönünden icra hareketleri için gerekli hazırlıkları yapanların müşterek fail olarak sorumlu tutulmaları gerektiği vurgulandı.

Ceza indirimi uygulanmadı

Gerekçeli kararda, sanık Mustafa Koçak hakkında yargılama sürecindeki olumsuz tutum ve davranışları, pişmanlık duymaması nedeniyle ceza indirimi uygulanmadığı kaydedildi.

Kararda, sanık Mithat Öztürk'ün kendisinin de iltisaklı olduğu örgüt mensuplarının yurt dışına çıkmaları için muhasebecilik işini kullanarak sigortalı gibi göstermek suretiyle vize almalarını sağladığı anlatılarak, Öztürk'ün, yurt dışından eylem talimatını getiren Berna Yılmaz'ı usulsüz biçimde muhasebesini tuttuğu iş yerinde sigortalı olarak gösterdiği, eylem gerçekleştikten hemen sonra Berna Yılmaz'ı sigortalı gösterme işlemine son verdiği aktarıldı.

Sanık Cengiz Özel'in evinin güvenli kabul edildiği belirtilen gerekçeli kararda, terörist Şafak Yayla'nın bu evde kaldığı, örgüt içerisinde Savcı Kiraz'ın şehit edilmesinin öncesinde evin güvenli olması ve olay öncesinde kullanılacağı gerekçesiyle gidilmemesi yönünde talimat verildiği belirtildi.

Gerekçeli kararda, sanık Deniz Özel'e yönelik ağabeyi Cengiz Özel'in tanıdığı ve kendisinin de fotoğraflardan teşhis ettiği örgüt mensubu kişilerin kıyafet- yemek gibi ihtiyaçlarını giderdiklerine ilişkin beyanları olduğu belirtildi.

Kısa karar

Mahkeme heyetince 11 Temmuz'da verilen kararda, tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, bu sanıklar ayrıca, savcı Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili, "kasten öldürmeye yardım" suçundan 27 yıl, "kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan 3 yıl (2 bin 700 lira da adli para cezası) olmak üzere toplam 42'şer yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan tutuklu sanıklardan Cengiz Özel'e 11 yıl 3 ay ve Mithat Öztürk'e de 10 yıl hapis cezası verirken, bu sanıkların tutukluluk halinin devamın kararlaştırmıştı.

Tutuksuz sanık Deniz Özel'in, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 6 yıl hapsini kararlaştıran heyet, sanık hakkında daha önce verilen "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol uygulamasını kaldırırken, yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasının devamına yönelik hüküm kurmuştu.

Heyet, haklarında daha kırmızı bültenle yakalanma emri çıkarılan firari sanıklar Faruk Ereren, Hüseyin Fevzi Tekin, Mesut Demirel, Musa Aşoğlu, Nuri Eryüksel, Seher Demir, Şadi Naci Özpolat, Şerefettin Gül ve Zerrin Sarı'nın dosyalarının ayrılmasına ve yakalama infazlarının beklenilmesine yönelik karar da almıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Polisin ağlarken bulduğu kızın anlattıkları kan dondurdu
Defalarca bıçakladı, linç etmek istediler! Sözleri 'pes artık' dedirtti
Eymen Türkiye'yi ağlatmıştı! Yeni bilgiler ortaya çıktı
Bakan Akar T-38 ile uçtu, net mesaj verdi: B planı da var, C planı da var