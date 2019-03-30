Savcı Kiraz, şehit edilmesinin 4. yıldönümünde anıldı Unutulmadı

Törene şehit savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, bazı HSK üyeleri ile hâkim - savcılar ve adliye çalışanları katıldı.

ÖRGÜTLER SOKAĞA SALINDI

Törende konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan şunları söyledi: “Mehmet Selim Kiraz neden şehit edilmiştir? Bu sorunun cevabını bulabilmek için yakın dönemlerde yaşadığımız sürece bakmakta fayda vardır. 2011 ekim ayında hiçbir haklı, meşru sebep yokken Taksim Meydanı’nda şu anda yurtdışında kaçak olarak yaşayan bir şahıs tarafından ‘Ayaklan İstanbul’ isimli bir video çekimi yapılmıştır. Ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik saldırıların altyapısı planlanmaya başlanmıştır. Ağırlıklı olarak yabancı unsurların görüldüğü planlama aşamasının yerli ayağında birtakım sözde sivil toplum örgütleri yer almıştır. 27 Mayıs 2013’te Taksim Gezi Parkı’nda ağaçların kesildiği gerekçesi ile - ki bu ağaçlar yayalaştırma projesi kapsamında başka bir yere taşınmaktadır - insanlar sokaklara dökülmüş, terör örgütleri sokaklara salınmış, yüzlerce işyeri, resmi araç, ev yakılmış yıkılmış, yağmalanmıştır.

ACILI BABAYI DİNLEMEDİLER

Olaylarda ikisi polis memuru olmak üzere 10 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı vefat etmiştir. Hayatını kaybedenlerden biri de ne yazık ki çocuk yaştaki Berkin Elvan’dır. Ailesine tekrar başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyorum. Mehmet Selim Kiraz şehidimiz devraldığı Berkin Elvan’ın ölüm soruşturmasını yürütmek için çok titiz çalışmış, olağanüstü bir emek sarf etmiştir. Dava açmak aşamasına getirmek için soruşturmayı büyük uğraş vermiştir. Şehidimiz rehine alındığında olay yerine ilk gelenlerden biri Sami Elvan’dır. Katillere eylemi gerçekleştirmemeleri için dil dökmüştür. Yalvarmıştır. Buna rağmen eyleme engel olamamıştır. Güya Berkin Elvan’ın intikamını almak hakkını, hukukunu korumak için adliyede şehidimizi rehin aldıklarını, eylem yaptıklarını söyleyen katiller, acılı babayı bile dinlememişlerdir.

TEHLİKE GEÇMEDİ

(2015 - 2016’daki terör saldırıları) Bu saldırıların tamamı 15 Temmuz darbe girişiminin öncesine denk gelecek biçimde planlanmış ve icra edilmiştir. Pusuda bekleyen FETÖ militanları durumdan vazife çıkartarak 15 Temmuz gecesi harekete geçmiş, 252 vatandaşımızı şehit etmiş, binlercesini yaralamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan tüm terör saldırıları aynı merkez tarafından planlanmış ve icra edilmiştir. Gezi kalkışması, 17/25 Aralık, 15 Temmuz girişimleri aynı planın parçalarıdır. Tehlike geçmemiştir. Tehdit devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin etrafı terör unsurlarınca çevrilmektedir. Emniyeti, jandarması askeri yargısı ile Türkiye Cumhuriyeti büyük bir mücadele vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti bu zorlukların üstesinden tarihte de gelmiştir, bugün de gelecektir, yarın da gelecektir.

Özel görevli bir takım kişiler tarafından demokrasi ve insan hakları maskesi altında sistematik olarak terör masumlaştırılmaya, teröristler hoş görülmeye, terör sıradanlaştırılmaya çalışılmaktadır. Her şey aziz milletin gözleri önünde cereyan etmektedir. Üzerinde dikkatle ve ibretle durulması gereken, endişe verici olan da budur. Bu aziz millet tüm zorlukların üstesinden gelmiştir. Yine gelecektir.”

TERZİ ÇIRAKLIĞINDAN CUMHURİYET SAVCILIĞINA BİR ŞEHİDİN HİKÂYESİ





İSTANBUL Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın hayatı, şehit edilişinin 4. yılı dolayısıyla TRT Kurdi kanalı tarafından belgesel haline getirildi. Kiraz'ın doğduğu Siirt'in Kayaboğaz köyüyle başlayan çekimler, hayatının bir dönemini geçirdiği Mersin, Ankara ve İstanbul'da tamamlandı. Kiraz'ın annesi Saadet ve babası M. Hakkı ile kız kardeşi Gülcan Kiraz'a da yer verilen belgeselde, şehit savcının çocukluğu ve gençliğine ait çok özel anlar aktarılıyor.

Kiraz'ın öğrencilik yıllarına ait izlerin, mezun olduğu Necati Bey İlkokulu'na kadar uzandığı belgeselde, ilkokul öğretmeni Recep Göçer'in anlatımlarına yer veriliyor. Belgeselde, çalışma arkadaşları eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu ile A. Hakan Avşar, Mehmet Köklü ve Abdullah Erkol da Kiraz'ın iş disiplini ve dostluğunu dile getiriyor. Terzide çıraklık yaptığı dönemlerden, hat sanatına olan ilgisine kadar Kiraz'ın bilinmeyenlerinin anlatıldığı belgeselde, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e de yer veriliyor.

Belgeselde kamuoyunda ‘Berkin Elvan davası’ olarak bilinen dosyadaki gelişmeler ve bu gelişmelerin Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilişkisine değiniliyor. Yönetmenliğini Halil Aygün'ün yaptığı belgesel bugün saat 18.35'te, TRT Kurdi ekranlarında Türkçe altyazılı yayımlanacak. Belgeselin Türkçe ve Kürtçe versiyonları ise 31 Mart’tan itibaren TRT Kurdi YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek. m AA