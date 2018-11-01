Savcı Ferhat Sarıkaya ikinci kez ihraç edildi
Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, açığa alınan eski Şemdinli Savcısı Ferhat Sarıkaya ile FETÖ’nün firari imamı Adil Öksüz’ü serbest bırakan eski hâkimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez’i meslekten ihraç etti.
Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ı terör örgütü yöneticisi olarak gösteren Şemdinli iddianamesini hazırlayan ve sonrasında meslekten ihraç edilen Ferhat Sarıkaya yasal düzenleme ile mesleğe iade edilmişti. Darbe girişiminin ardından örgütle bağlantısı sebebiyle hakkında soruşturma açılan Ferhat Sarıkaya itirafçı olmuştu. Açığa alınan Sarıkaya hakkındaki iddiaları değerlendiren HSK 2. Dairesi ikinci kez ihraç kararı aldı.
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