Savcı çocuk istismarına indirimsiz 52 yıl istedi

Dinçer Ç. geçtiğimiz yıl kızların ailesinin şikayetiyle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çocuğun cinsel istismarından Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açtığı dava karar aşamasına geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da müdahil olduğu davada mütalaasını açıklayan savcı, indirimsiz 52 yıl ceza verilmesini talep etti.

Savcı mütalaasında Dinçer Ç.’nin iki kardeşi defalarca istismar ettiğini, yaşananların çocukların okuldaki rehber öğretmenleri tarafından ortaya çıkartıldığını belirtti.

Dinçer C. savunmasında, “Bir müşteri çocuk bezi istediği sırada mağdur N.T.’nin çikolata kısmında alışveriş yapıyordu. Sırtı bana dönüktü, ‘Elimle müsaade et geçeyim’ dediğim sırada N.T. bana döndü. O anda elim yanlışlıkla göğsü ile kolu arasına değdi. Bu da kazayla gerçekleşti” dedi. Dava karar duruşması için ertelendi.