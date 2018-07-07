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    'Savcı bey'e tutuklama

    Eyüp KELEBEK/DHA
    07.07.2018 - 22:55 | Son Güncelleme:

    ESKİŞEHİR'de kendilerini savcı olarak tanıtıp “Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankada bulunan paranızı sahte belgeler ile çekecekler” diyerek kandıran bir şebekenin yakalanması için polis özel ekip oluşturdu.

    76 yaşındaki İ.Ü.'nün 74 bin lira dolandırıldığını ihbar etmesi üzerine polis, güvenlik kamera görüntülerinden olaya karışanların biri kadın üç kişi olduğunu ve parayı aldıktan sonra kaçtıklarını tespit etti. Şüphelilerin kimliklerinin Hamit Özbek (25), Sırrı Sert (56) ve Kader K. (23) olduğunu belirleyen polis, bu kişileri dolandırıcılık sonucu elde ettikleri 37 bin 835 lirayla birlikte yakaladı. Kendisini savcı olarak tanıtan Sert ile Özbek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kader K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    Etiketler: Eskişehir , gazetehaberleri
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