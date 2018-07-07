'Savcı bey'e tutuklama

76 yaşındaki İ.Ü.'nün 74 bin lira dolandırıldığını ihbar etmesi üzerine polis, güvenlik kamera görüntülerinden olaya karışanların biri kadın üç kişi olduğunu ve parayı aldıktan sonra kaçtıklarını tespit etti. Şüphelilerin kimliklerinin Hamit Özbek (25), Sırrı Sert (56) ve Kader K. (23) olduğunu belirleyen polis, bu kişileri dolandırıcılık sonucu elde ettikleri 37 bin 835 lirayla birlikte yakaladı. Kendisini savcı olarak tanıtan Sert ile Özbek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kader K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.