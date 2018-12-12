Savcı babadan tutuklama yorumu: Hata düzeltildi
SAMANDIRA’da, Cumhuriyet Savcısı Ferhat B.’nin üniversite öğrencisi kızı E.B.B.’ye (21) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında ‘nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 4.5 yıldan 16.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Can Eşref G. (25) ilk kez hâkim karşısına çıktı.
Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yurtdışında üniversite eğitimi gören E.B.B.’nin 28 Ağustos’ta arkadaşı olan hemşire Ş.Ş.’nin daveti üzerine Y.A. ile birlikte şüpheli Can Eşref G.’nin Samandıra’daki evine gittiği, şüphelinin rızası dışında mağdura yönelik cinsel istismarda bulunmaya kalkıştığı belirtildi.
Anadolu 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi, davanın ilk celsesinde Can Eşref G.’nin üzerine atılı suçun niteliği ve delillerin karartılması yönünde şüphenin ortaya çıkması nedeniyle tutuklanmasına karar verdi. Mağdur E.B.B.’nin babası savcı Ferhat B. duruşma çıkışı “Yargı gerekeni söyledi. Bir hata düzeltildi. Gereğini mahkeme takdir etmiştir” dedi. Şüphelinin daha önce tutuklanmamasına isyan eden savcı babanın “Kızım illa tecavüze mi uğramalıydı” sözleri 23 Ekim’de Hürriyet’e manşet olmuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle