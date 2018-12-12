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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
12.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Savcı babadan tutuklama yorumu: Hata düzeltildi

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Savcı babadan tutuklama yorumu: Hata düzeltildi

SAMANDIRA’da, Cumhuriyet Savcısı Ferhat B.’nin üniversite öğrencisi kızı E.B.B.’ye (21) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında ‘nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 4.5 yıldan 16.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Can Eşref G. (25) ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yurtdışında üniversite eğitimi gören E.B.B.’nin 28 Ağustos’ta arkadaşı olan hemşire Ş.Ş.’nin daveti üzerine Y.A. ile birlikte şüpheli Can Eşref G.’nin Samandıra’daki evine gittiği, şüphelinin rızası dışında mağdura yönelik cinsel istismarda bulunmaya kalkıştığı belirtildi.

Anadolu 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi, davanın ilk celsesinde Can Eşref G.’nin üzerine atılı suçun niteliği ve delillerin karartılması yönünde şüphenin ortaya çıkması nedeniyle tutuklanmasına karar verdi. Mağdur E.B.B.’nin babası savcı Ferhat B. duruşma çıkışı “Yargı gerekeni söyledi. Bir hata düzeltildi. Gereğini mahkeme takdir etmiştir” dedi. Şüphelinin daha önce tutuklanmamasına isyan eden savcı babanın “Kızım illa tecavüze mi uğramalıydı” sözleri 23 Ekim’de Hürriyet’e manşet olmuştu.

Savcı babanın adalet isyanı: Kızım illa tecavüze mi uğramalıydı
Savcı babanın adalet isyanı: Kızım illa tecavüze mi uğramalıydı
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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