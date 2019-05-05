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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM / BOSNA - HERSEK
05.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Savaşta yıkılmıştı... ‘Bosna’nın incisi’ küllerinden doğdu

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Savaşta yıkılmıştı... ‘Bosna’nın incisi’ küllerinden doğdu

BOSNA Savaşı sırasında tamamen yıkılan ve taşları da Çehotina Nehri’ne atılan ve ‘Bosna’nın incisi’ diye tabir edilen Alaca Camisi’nin yeniden inşası tamamlandı.

1551 yılında yaptırılan ve rengarenk motifleriyle Balkanların en güzel camilerinden biri olarak tanımlanan Bosna Hersek’in doğusundaki Foça şehrinde bulunan Alaca Camisi, 1992-1995 yıllarında yaşanan savaş sırasında tamamen yıkılırken, taşları da Çehotina Nehri’ne atıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bosna-Hersek İslam Birliği Saraybosna Vakıflar Müdürlüğü, geride sadece temel izleri kalan Foca Alaca Camisi’nin aslına uygun olarak yeniden inşası amacıyla 10 Mart 2014’te protokol imzaladı.

TAŞLARI NEHRE ATILMIŞTI

Aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen ve ismini duvarlarındaki kalem işi süslemelerinden alan cami, dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem’in katıldığı törenle ibadete açıldı. Çok sayıda Bosnalı vatandaşın katılımıyla gerçekleşen açılışta konuşan Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

Savaşta yıkılmıştı... ‘Bosna’nın incisi’ küllerinden doğdu

“Alaca Cami bugün tam anlamıyla küllerinden yeniden doğmuştur. Osmanlı mimarisinin zerafeti ve zengin süslemeleriyle bezenmiş olan Alaca Cami, bu toprakların kültürel dokusunu yansıtan bir eser kimliği taşımaktadır. İşte bu kimliğinden dolayı da 1992-1994 yılları arasındaki savaşta tamamen yıkılmış, taşları Çehotina Nehri’ne atılmıştır. Acılar üzerinden geleceği inşa etmek yerine bir daha o büyük acıların yaşanmayacağından emin olacağımız bir geleceği oluşturma fikri ve ideali ile çalışmak bizlerin asli görevidir.

Bugün tüm ihtişamıyla yeniden ayağa kalkan Alaca Cami bu topraklarda bu idealin simgesidir. Irkçılığın ve nefretin ancak maddeye zarar verebildiğinin ama Bosna’da, Balkanlarda yüzlerce yıldır var olan birlikte yaşama ruhuna asla dokunmadığının göstergesidir. Bu ruhu bozmaya çalışanları tarih ve insanlık asla affetmeyecektir. Caminin aslına uygun şekilde inşa edilebilmesi için titiz bir çalışma gerçekleştirdik. Özgün taşlarının çıkarıldığı, savaş sonrası kapanmış olan taş ocağı yeniden açıldı. Caminin motiflerine her baktığımızda çocuklarınız için barış, dostluk ve huzur dolu bir gelecek inşa etmek adına gösterdiğiniz çabanın izlerini göreceksiniz.”

Vakıflar Genel Müdürü Ertem de şunları kaydetti: “Ne kadar başarılı bir çalışma olursa olsun, bugün ancak fotoğraflarda kalmış o eskimiş kapıyı geri getiremeyeceğiz. Ama bir şey inanıyorum ki hepimizi mutlu edecektir. Alaca Camisi ayakta kaldığı ve içinde ibadet edilmeye devam edildiği sürece bu topraklarda geçmişte olduğu gibi barışın, dostluğun ve uzlaşmanın simgesi olarak hayatiyetini devam ettirecektir.”

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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