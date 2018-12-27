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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
27.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Savaş sağlık sorunudur

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‘Savaş sağlık sorunudur

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ başlıklı açıklama nedeniyle haklarında dava açılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman ve merkez konseyi üyelerini bugün yapılacak ilk duruşma öncesinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu “Savaş bir sağlık sorunu mu? Evet. Yemen’e, Suriye’ye, Irak’a bakın” dedi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

HEKİMİN GÖRÜŞ BİLDİRMESİ DOĞAL

“Meslek kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin demokrasilerde önemli görevleri vardır. Sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları sadece kendi alanlarıyla ilgili değil, kendi alanlarını dolaylı olarak ilgilendiren diğer alanlarda da açıklama yapma hakkına sahiptirler. Hemen hemen hayatın her alanıyla bağlantı kurulabilecek bir alanda görüş beyan etmeleri kadar doğal bir şey yoktur. ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur.’ Bunu söyledi diye bir doktorun yargılanması hangi demokraside olabilir? Hekimin görevi zaten insanın hayatını kurtarmaktır. Bunun için yemin ediyor. Bunun için önüne gelen kişiye kimliğini, inancını, yaşam tarzını sormuyor. Onu iyileştirmek için elinden gelen çabayı gösteriyor. Savaş bir sağlık sorunu mu? Evet, sağlık sorunudur. Buyurun Yemen’e bakın. 5 milyon çocuk savaşın ortasında. İnsanlar birbirini kesiyor, emperyal güçler onlara silah veriyor, ölen de öldüren de Müslüman. Buyurun Suriye’ye, Irak’a bakın.

BU BİR AKIL TUTULMASIDIR

Bir hekimin, hekim birliğinin bütün duyarlılıkları dikkate alarak görüş beyan etmesi kadar doğal ne olabilir. ‘Siz neden görüş beyan ettiniz’ diye yargılanıyor arkadaşlarınız, bu bir akıl tutulmasıdır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artması konusunda neden bir önlem alınmıyor? Açıklama yaptı diye mahkemeye, ama şiddet uygulandı diye yasal bir önlem alınmıyor. Bu çifte standardın gerekçesi ne?”

DURUŞMALARDA YANLARINDA OLACAĞIZ

TÜRK Tabipleri Birliği’ni ziyaretinde “Yargılanma sürecini demokrasiye aykırı bir tutum olarak görüyoruz” diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Ne diye yargılayacaklar? Savaşı, insanların öldürülmesini kim savunuyor? Bu ülkenin kurucusu, hayatı savaş meydanlarında geçti ama sonuçta ‘Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir’ diyor. Siz kalkıyorsunuz 21’inci yüzyılda ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ dediler diye doktorları yargılıyorsunuz, kabul edilecek bir olay değil, bir akıl tutulmasıdır. Arkadaşlarımız duruşmalar sırasında TTB’nin yanında olacaklar, dolayısıyla biz davanın bir an önce sonuçlanmasını ve Türkiye’nin bu hukuk garabetinden bir an önce çıkmasını arzu ederiz.”

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