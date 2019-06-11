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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.06.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

Saunada yangın çıktı, turistler tahliye edildi

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Saunada yangın çıktı, turistler tahliye edildi

Antalya’nın Kemer ilçesindeki bir hamamın sauna bölümünde yangın çıkınca tahliye edilen turistler havlulara sarınıp havuz başında bekletildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda maddi hasar oluştu.

Kemer'de bulunan bir SPA merkezinin sauna bölümünde saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede sauna kısmına yayılan yangın sebebiyle dumanlar bütün binayı sardı. Bu sırada hamam, sauna, masaj amacıyla çeşitli otellerden gelmiş olan 100’e yakın yabancı turistle hızla binadan tahliye edildi.

Saunada yangın çıktı, turistler tahliye edildi
Üzerlerinde peştemal veya mayo ile binadan çıkmak zorunda kalan turistler, havuz başına sığınırken, bu kez de yağmur yağınca üşümemek için verilen havlulara sarındı ve ikram edilen kahve ile ısınmaya çalıştı.

Saunada yangın çıktı, turistler tahliye edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yangını kısa süre içinde kontrol altına alırken, Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olay yerinde güvenliği sağladı.

Yangın sırasında içeride kimsenin bulunmadığının söylenmesine rağmen tüplü itfaiye birimleri bir yandan dumanı tahliye etmek için cihaz çalıştırırken, diğer yandan görüş mesafesi çok kısa olmasına aldırmadan binadaki bütün odaları kontrol etti. Havuz başında bekletilen turistler de minibüslerle kaldıkları otellerine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Kemer Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi yangın çıkan hamamdan delil topladı.

Saunada yangın çıktı, turistler tahliye edildi

 

 

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