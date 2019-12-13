Satışlar yüzde 30 düştü! Canan Karatay hakkında suç duyurusu

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği(TÜRES) adına Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bingöl tarafından savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde Karatay’ın TCK’nın 237’inci maddesinde düzenlenen “Fiyatları etkileme” suçundan cezalandırılması talep edildi. Suç duyurusunun ardından yapılan basın açıklamasında, Karatay’ın sözlerinin ardından satışların yüzde 30 düştüğü belirtildi.



CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ



Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın geçtiğimiz günlerde bir röportajında söylediği “Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor” sözlerinin ardından TURES tarafından suç duyurusunda bulunuldu. TURES adına Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bingöl tarafından Çağlayan’daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen suç duyurusu dilekçesinde Karatay’ın TCK’nın 237’inci maddesinde düzenlenen “Fiyatları etkileme” suçundan cezalandırılması talep edildi.









"SATIŞLAR YÜZDE 30 DÜŞTÜ"



Suç duyurusunun ardından basın açıklaması yapan Ramazan Bingöl, “Türkiye’de gerçekten kötü ürün yapan, insan sağlığıyla alakalı zararlı olan tüm ürünlere tüm firmalara biz TÜRES olarak yıllardır karşıyız ve mücadele ediyoruz. Ama artık Türkiye’de iş o hale geldi ki kişilerin bir kişinin beyanatıyla ekonominin temel taşı olan milyonlarca insanın ekmek yediği sektöre etki edebiliyor. Ve dolayısıyla aynı zamanda Türkiye’nin de ekonomisi etkileniyor. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu var. Gıda ve Tarım Bakanlığı var. Sağlık Bakanlığı var. Bu ürünlerde bir şey varsa zararlı olarak bu bakanlıklar bu devlet bu kurumlar ne işe yarıyor. O zaman bunları kapatalım. Sadece Canan Karatay hanımefendi ve onun gibileri dinleyelim. Ekonomiye verdiği zarar inanılmaz boyutta. Bundan sonra bu ülkede TÜRES olarak bu tür beyanatların peşindeyiz. Genelleme yapılmasını asla istemiyoruz. Bana gelen bilgi, açıklamadan sonra satışların en az yüzde 30 düştüğü. Sadece tavuk döner değil diğer döneciler de etkileniyor. Burada ekonomi de etkileniyor. Devletin pozisyonuna geçtiği için kabul etmiyoruz artık. Devletin kurumlarını yok sayıyor. O zararlı bu zararlı onu yeme bunu yeme ne yiyecek kardeşim bu millet? Devlet midir yani Canan hanım? Şimdi hakkı ve layıkıyla yapan adamın günahı ne? Kim ödeyecek bunun zararını. Tabi ki merdiven altına tabi ki kötüye tabi ki insan sağlığına olanla yıllardır mücadele eden en büyük STK biziz Türkiye’de. Benim kanaatim de kasıtlı yapıyor ama neden dolayı bunu yapıyor bilemiyorum Onu kendisine sormak lazım. Kendisi ile istediği ortamda bize tezlerini koysun biz de tezlerimizi koyalım kamuoyu bu konuda hakikaten kafası netleşsin.



“SEKTÖRÜ HEDEF ALDIĞI KANAATİ İLE SUÇ DUYRUSUNDA BULUNDUK”



TURES Başkan yardımcısı Ahmet Küçük de “Tavuk dönercileri tahkir edici dönercilerin mesleki faaliyetlerini önleyeci maddi zarara uğratıcı açıklamalarda bulunduğunu düşünüyorum. Beyanlarının hiç bir şekilde bilimsel temeli bulunmamaktadır. Basın yolu ile bütün halk nezdinde karşılık bulabileceğini bilerekten açıklamalar yapmıştır. Sektörü hedef aldığı kanaati ile bugün suç duyurusunda bulunduk” dedi.