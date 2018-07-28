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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yusuf ÇINAR/DHA
28.07.2018 - 12:18, Son Güncelleme:

Satarken çok pişman olmuştu! 30 yıl sonra...

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Satarken çok pişman olmuştu! 30 yıl sonra...

ÇORUM’da iki kardeş, babalarının 30 yıl önce sattığına pişman olduğu otomobili, uzun süren aramalarla buldu. Otomobili karşısında gören baba Cengiz Atlas (55), "Yıllarca otomobili arayıp bulamamıştım. Oğullarım bulmuşlar ve satın alıp bana geri getirdiler. Beni çok mutlu ettiler" dedi.

Çorum’da yaşayan müteahhit Cengiz Atlas, 30 yıl önce 1988 model 19 AT 474 plakalı otomobilini bir başkasına sattı. Bir süre sonra sattığına pişman olan Atlas, yıllarca otomobili aradı ancak bulamadı. Durumu bilen oğulları Emre (29) ve Eren Atlas (26), galericilik işi yapan tanıdıkları ile birlikte otomobili aramaya başladı. Kardeşler uzun süren aramalarının ardından otomobili Çorum merkeze bağlı bir köydeki samanlıkta kullanılmaz halde bularak satın aldı.

Yıllardır aradığı, ancak bulamadığı otomobili karşısında gören baba Cengiz Atlas, "Ben bu otomobili tam 30 yıl önce satın almıştım. Bir süre sonrada sattım. Ardından da sattığıma pişman oldum. O zamanlar ticaret yaptığın insanlara ulaşmak çok zordu. Yıllarca arayıp, bulamamıştım. Oğullarım bulmuşlar ve satın alıp bana geri getirdiler. Beni çok mutlu ettiler. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

’BİZ DE ÇOK MUTLU OLDUK’

Babalarına sürpriz yapan kardeşlerden Eren Atlas ise, "Otomobile kısa süre bindiğini ve sonra da sattığını söylerdi. ’Sattığım için de pişmanım’ derdi. Biz de iki kardeş karar verdik, otomobili bulmak için çalışma başlattık. Bir köyde bulduk. Yıllarca samanlıkta kalmış, biz de satın alıp babamıza geri getirdik. Ona sürpriz yaptık" diye konuştu.

Aradan geçen 30 yılın ardından otomobiline kavuşan Cengiz Atlas, aracına binip şehir turu yaptı.

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