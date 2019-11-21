Şatafat tartışması!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞatafat tartışması!
GeriGündem Şatafat tartışması!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
21.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şatafat tartışması!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şatafat tartışması!

Sosyal medyada 639 bin takipçisi olan Büşra Nur Çalar Söylemez’in bebeği için düzenlediği gösterişli mevlit töreni her kesimde tartışmalara yol açtı. Muhafazakâr kesimde hem “İsraf ve şatafat görüntüsü hoş olmadı” görüşü öne çıktı, hem de eleştirilere karşı “Lüksü başörtülüler icat etmedi” yanıtı geldi. KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, “Asıl mesele sosyolojiktir. Muhafazakârlar yeni orta sınıflar yaratıyor” dedi.

INSTAGRAM’da Büşra Nur Çalar Söylemez’in hesabından yayınlanan Ihlamur Kasrı’ndaki mevlit görüntüleri büyük yankı uyandırdı. Bu konuda çeşitli kesimlerden görüşler şöyle:

Şatafat tartışması

BU BİR MELEZLEŞME

Bekir Ağırdır (KONDA Genel Müdürü): “Bu bir melezleşmedir. Muhafazakârlar yeni orta sınıflar yaratıyor. Ritüeller ve sembollere dair müthiş bir açlıkları var. Kentli pratiklerin hepsini istiyorlar. Modern ritüellere karşı değiller. Hatırlar mısınız, seküler bir kadın kına gecesinde erkeklerin başının üzerinde taşınmıştı. Onun görgüsüzlüğü ile bu kadın arasında fark yok. Meseleyi sosyolojik olarak tartışmak gerekirken, kutuplaşmanın neferleri, karşı cepheye atmak için ellerine cephane geçirdiğini varsayıyor. Asıl mesele, sosyolojiktir. Türkiye, modernleşme konusunda sentez üretiyor. Elimizde doğru model yok. Önceki model de tektipçi ve dayatmacıydı, AKP’ninki de. Doğru senteze ulaşamıyoruz. Çünkü ortak bir makul tanımı yok.”

Şatafat tartışması

DEĞERLERİMİZDE AŞINMA OLDU

Ender Helvacıoğlu (Bilim ve Gelecek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni): “Bir yanda alıp başını gitmiş işsizlik, yoksulluk, toplu aile intiharları, diğer yanda şatafatlı bebek mevlitleri. Biz komşumuz açsa uyuyamayan, gören olur da imrenir diye otobüste simit yiyemeyen bir toplumduk. Dayanışmacılığımızla bilinirdik. Değerlerimizde aşınma oldu. Bebek mevlidi, bebeğe tek taş yüzük takmalar, yeni yetme İslamcı burjuvazimizin bir görgüsüzlük örneği. Emeğiyle, topluma değer katarak para kazanan kişi böyle bir görgüsüzlük yapmaz. Görgüsüzlük çürümüş sınıfların davranışıdır.”

Şatafat tartışması

BUNLAR İSLAM’DA YOKTUR

İhsan Eliaçık (yazar): “Müslümanın, komşusu açken tok yatması, zengin yaşamasıdır. Bunlar İslam’da yoktur. Biz hatırlatınca ‘Müslüman zengin olmasın mı?’ deniyor. ‘Küfre karşı Müslüman’ın zengin olması lazım’ deniyor. Biraz sıkıştırınca ‘İmtihan dünyası. Zenginler şükredecek, yoksullar sabredecek’ deniyor. Hatta ‘Müslümanlar zengin olmalıdır’ şeklindeki sözlerle durum dinselleştiriliyor. Meselenin dinen böyle olması gerektiğini söylemeleri korkunçtur.”

Şatafat tartışması

NEFRET DİLİ KULLANIYORLAR

Nihal Bengisu Karaca (gazeteci): Lüksü başörtülüler icat etmiş gibi davrananlar birkaç gündür nefret dili kullanıyor. Kendisine, acaba hangi üstün meziyetim gereği Rolex saat takıyorum, altımdaki Mercedes neyi temsil ediyor diye sormayan bazı erkeklerin kadınları müsriflikle suçlaması ya da ‘din bu değil’ diye sövmesi. Doğru, din bu değil. Dindarlığın içinden bu kadar şatafat geçmemeli. Ama lüksü ve gündelik hayat teşhirciliğini makul sayan sosyal medya kültürünü kadınlar başlatmadı. Bazı başörtülülerin seremoninin dozunu kaçırması, şikâyet edilen dönüşümün sebebi değil, sonucudur.”

Şatafat tartışması

İSRAFA GİRER

Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet Hoca): “İsraf olarak nitelendirilebilir. Ancak linç kampanyasını uygun görmüyorum. Bazıları intiharları bile mevlide bağlıyorlar. İslamiyet diyor ki, insan zekatını verdikten, malını helalden kazandıktan sonra pahalı arabaya binmesi ziynettir ve süstür. Hakkıdır. Bir taraftan Kuran, sofradan doymadan kalkın diye buyuruyor. Pahalı kumaştan elbise alabilirsiniz ama abartarak, 200 takım almayın. Zaruret ve ihtiyaç dışı, sadece satmak amacıyla yapılan davranış, israfa girer.”

HİÇ HOŞ OLMAMIŞ

Emine Şenlikoğlu (yazar): Zekatı ve vergisini ödemişse haram diyemeyiz. Ama hoş değil tabii, hiç hoş olmamış. Bunca fakir insanın olduğu bir dünyada saltanatvari bir hayat yaşıyorsa da sosyal medyada paylaşmamalıydı. Bu zamanda çok daha dikkat edilmeli. O hanımefendi duygularını ifade etmiş olabilir ama başka insanları imrendiriyorsa hoş değildir.”

BENİM KAZANCIM EŞİMDEN FAZLA

TEPKİLERİN odağındaki Büşra Nur Çalar Söylemez, önceki gün çıktığı Ülke TV’de soruları yanıtladı. Linç edildiğini savunan Söylemez, “Mevlit videosunda görünen şatafat, mekanın kendi konsepti. Bahsedilen araba, arkadaşımıza ait. Yüzük, manevi değeri olan ve hediye edilen bir yüzük” diye konuştu. Eşinin geçmişte kısa süre Sağlık Bakanlığı’nda müşavirlik yaptığını ifade eden Söylemez, “Ben sosyal medyada bir kitleye sahibim. Bundan bir kazanç elde ediyorum. Benim kazancım eşimin kazancından daha fazla” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle